В Куюках открылся новый технологический лицей «Алгоритм» на 1224 места

В деревне Куюки Пестречинского района РТ открылся новый технологический лицей «Алгоритм» на 1 224 места. В этом учебном году в нем будут учиться 1 375 школьников и 10 первых классов.

Лицей построили за 176 дней, сообщает пресс-служба Пестречинского района РТ. Здание состоит из четырех блоков, имеются два бассейна и два спортзала, актовый зал и большая столовая. На территории лицея обустроены площадки для занятий баскетболом и футболом.

«Благодаря поддержке руководства республики и совместным усилиям родителей заветная мечта детей, жителей сегодня осуществилась. Это не просто школа — перед вами мощный, современный, оборудованный по последнему слову техники образовательный центр», — рассказал на праздничном мероприятии по случаю Дня знаний глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

Напомним, 9 марта президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики и муниципалитету в течение двух недель разработать предложения по строительству этой школы.



Уже 17 марта на объекте начались земляные работы по планировке территории и устройству котлована под фундамент здания. В строительстве задействовали около 200 человек и 40 единиц спецтехники.



Татьяна Демина