Роспотребнадзор о 100-тысячном концерте Jony — мероприятие было согласовано

100 тысячам челнинцев коронавирус нипочем

В соцсетях вчера вечером и сегодня днем пронеслись шутки о том, что жизнь ничему не учит властей Набережных Челнов и Роспотребнадзор — 30 августа на концерт ко Дню республики, куда исполком пригласил башкирского певца Айдара Галимова и популярного артиста Jony, сбежалась толпа. Про маски и социальную дистанцию челнинцы как будто и не слышали — элементарные требования безопасности в праздничный вечер не соблюдались.



Как сообщил хедлайнер вечера Jony в своем Instagram, мероприятие посетили около 100 тыс. человек. Чуть меньше, но вполне приличное скопление для сегодняшних «ковидных» дней было на концерте певицы Елки в Зеленодольске — 21 тыс. зрителей. Организаторы похвастались, что центральный стадион «Авангард» был забит до отказа.

После такого все ждали реакции Управления Роспотребнадзора по Татарстану, но там «Реальному времени» заявили: на культурные мероприятия требования постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой №18 от 07.07.2021 по количеству участников не распространяются.

Как сообщил хедлайнер вечера Jony в своем Instagram, мероприятие посетили около 100 тыс. человек. Фото: nabchelny.ru

В ведомстве обратили внимание, что все массовые мероприятия в Челнах, приуроченные ко Дню республики 30 августа, получили согласование председателя республиканского оперштаба Лейлы Фазлеевой, а организаторы, как и требуется, провели с участниками разъяснительную работу, напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию и обеспечили их масками.

«В тоже время не всеми присутствующими участниками соблюдались меры профилактики», — констатировали в Роспотребнадзоре. Однако о том, кто в этом виноват, будут ли таковых искать и привлекать к ответственности, речи не зашло.



В ведомстве обратили внимание, что они уже неоднократно доводили через СМИ до населения информацию об ограничении присутствия на массовых мероприятиях восприимчивых к коронавирусу лиц. К таким в Роспотребнадзоре относят невакцинированных, граждан 65 лет и старше, беременных женщин и тех, кто находится в группе риска и имеет хронические заболевания.



Все массовые мероприятия в Челнах, приуроченные ко Дню республики 30 августа, получили согласование председателя республиканского оперштаба. Фото: nabchelny.ru

На те же грабли

Напомним, в Челнах подобная ситуация происходит за это лето не первый раз. Резонансная история с концертом артиста Niletto ко Дню молодежи дошла до президента Татарстана Рустама Минниханова, который отчитал мэра автограда Наиля Магдеева.

После проведения концерта глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев предложил ужесточить антиковидные меры в городе. Магдеев в свою очередь не согласился с предложением: «Занимайтесь своей работой, а не следите за соцсетями. Пока с вашей стороны слабый контроль за общественным транспортом, например». Градоначальник добавил, что власти города будут руководствоваться решениями оперштаба РТ. А от него не поступало запрета на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Однако Минниханов не согласился с мэром Челнов. Он поручил Магдееву доложить ему о результатах проверки и привлеченных к ответственности организаторах мероприятия. Также президент обратил внимание глав районов на недопустимость проведения мероприятий без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Рустам Минниханов подчеркнул, что каждый из них будет нести персональную ответственность за это.

Резонансная история с концертом артиста Niletto ко Дню молодежи дошла до президента Татарстана Рустама Минниханова. Фото: скриншот видео из соцсетей

Организатора концерта Niletto вызвали в территориальный отдел Роспотребнадзора. Сам исполнитель сообщил, что его выступление в автограде посетили 35 тысяч человек. В итоге история закончилась тем, что в июле за нарушение организации массового мероприятия в День молодежи в Набережных Челнах был наказан начальник управления исполкома Айзат Махмутов. Суд назначил должностному лицу наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Татьяна Демина