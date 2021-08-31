В Зеленодольске концерт певицы Елки посетили свыше 21 тысячи человек

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Вчера в Зеленодольске прошел День города и республики. На концерте выступила известная певица Елка. Об этом сообщили в пресс-службе города.

По данным полиции, концерт посетили более 21 тысячи человек. Мероприятие проходило на центральном стадионе «Авангард».

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

— Я знаю, сюда сегодня приехало огромное количество людей отовсюду, и мне безумно приятно петь для вас, петь с вами! Спасибо, Зеленодольск! Спасибо, Татарстан! — сказала исполнительница со сцены.

В Набережных Челнах во время празднования Дня республики выступил певец Jony. На его концерт пришло большое количество людей. Музыкант написал на своей странице в Instagram, что мероприятие посетили около 100 тыс. человек.

Алексей Нечаев