Ситуация по коронавирусу в Татарстане ровная и стабильная, но масочный режим сохранится

Фото: Илья Репин

«Вот такие вот они упертые, но будем считать, что на их здоровье это никак не отразится»



Ситуация с коронавирусом в Татарстане сейчас ровная и стабильная, заявила сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Другую оценку вчера дала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова: «Ситуация по заболеваемости не то что не улучшается, она ухудшается. Мы видим, что степень течения заболеваний гораздо сложнее, чем ранее».

— На сегодня, если мы сравниваем прошедший август с предыдущим месяцем июлем, заболеваемость у нас стабильная. Мы не в приросте, сейчас мы начинаем мониторинг, как будем выглядеть в сентябре по отношению к августу. Поэтому сегодня у нас ситуация по заболеваемости ровная и стабильная, она без тенденции к ухудшению и без тенденции к снижению, — прокомментировала слова Галимовой Авдонина.

Между тем представитель Роспотребнадзора назвала неизбежным прирост заболеваемости из-за наступления сезона ОРВИ, поэтому вакцинация против коронавируса и гриппа необходима. Из-за этого в ближайшие полгода в Татарстане не будут отменять масочный режим.

Ситуация с коронавирусом в Татарстане сейчас ровная и стабильная, заявила Любовь Авдонина. Фото: Максим Платонов

— Мы вступили в сезон гриппа и ОРВИ, поэтому, конечно же, на этот сезон маски будут сохраняться. И вы знаете, что планка у нас теперь не 60% охвата населения коллективным иммунитетом, а все-таки 80%. Поэтому на сегодня в перспективе ближайшей, а это на ближайшие полгода, маски отменяться точно не будут. Чем быстрее мы привьемся от новой коронавирусной инфекции, тем раньше мы сможем вернуться к этому вопросу, — призвала Авдонина.

Отдельно речь о масках зашла тогда, когда замруководителя прокомментировала проведение концерта с многотысячной публикой на Дне Татарстана в Набережных Челнах. Санкций со стороны Роспотребнадзора в адрес организаторов не будет, однако, несмотря на все их усилия, на мероприятии было полно безмасочников.

— К сожалению, жители, которые посетили данное мероприятие, не соблюдали социальную дистанцию, хотя мы это тоже проговаривали, не надевали маски, хотя это тоже было неоднократно проговорено и рекомендовано, и более того, маски предлагались и были в наличии. Поэтому, к сожалению, те жители, которые не вняли нашим рекомендациям и посетили данное мероприятие, это их выбор, это их право, вот такие вот они упертые, но будем считать, что на их здоровье это никак не отразится. Хотя еще раз повторяю — были приняты все меры для того, чтобы это мероприятие прошло в безопасных условиях, — выразила сожаление Авдонина.

Старт вакцинации от гриппа в Татарстане намечен на 6 сентября, сообщил Владимир Жаворонков. Фото: Максим Платонов

ВОЗ поменяла в составе вакцины от гриппа два штамма — их в Татарстане не было

Старт вакцинации от гриппа в Татарстане намечен на 6 сентября, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Первая партия четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» пришла 31 августа. Она предназначена для детей, взрослых до 60 лет и беременных женщин. Пока республика получила 342 720 доз.

Сейчас вакцина развозится по поликлиникам республики. В ее составе есть некоторые изменения, которые происходят чуть ли не ежегодно, — туда, по словам Жаворонкова, включаются наиболее «популярные» штаммы.

Противопоказаниями к вакцинации являются аллергические реакции на вакцину, на куриный белок, заболевание ОРВИ и возраст. Вакцина для пожилых поступит позже, сообщил замминистра здравоохранения.

«Эстафетную палочку» в этом вопросе перехватила Авдонина и обратила внимание, что в этом году Всемирная организация здравоохранения поменяла в составе вакцины два штамма вируса типа А — их в Татарстане не было.

Противопоказаниями к вакцинации являются аллергические реакции на вакцину, на куриный белок, заболевание ОРВИ и возраст. Фото: Максим Платонов

— Эти два штамма совершенно новые, они раньше в нашей популяции не циркулировали. Поэтому те, кто привился в прошлом году против гриппа и считают, что у них сохранился иммунитет чудным образом от всех вирусов гриппа и от всех штаммов, — это не так. Иммунитет после вакцинации от гриппа до 9—12 месяцев только сохраняется и только к конкретному штамму, — предостерегла представитель Роспотребнадзора.

Дарья Пинегина