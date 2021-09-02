Галимова: ситуация по заболеваемости коронавирусом в Татарстане ухудшается

Президент Татарстана Рустам Минниханов обеспокоен тенденцией по снижению количества вакцинированных за сутки в Татарстане, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

В прошлом месяце от инфекции вакцинировались порядка 10 тысяч человек за сутки, сейчас эту процедуру за день проходят около 4 тысяч человек.



По словам Галимовой, Минздрав и Роспотребнадзор дают президенту аналитику по этому вопросу на каждом субботнем совещании. В аналитике отражается, в каких муниципалитетах и как ведется вакцинация, а еще какие категории граждан делают прививки.

«Это не может не волновать, потому что ситуация по заболеваемости не то, что не улучшается, она ухудшается. Мы видим, что степень течения заболеваемости гораздо сложнее, чем ранее», — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru

Она отметила, что инфекции подвержены и молодые люди, а пожилые граждане не берегут себя и не соблюдают меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором. По ее словам, это создает большую нагрузку на систему здравоохранения, которая уже второй год работает «в режиме нон-стоп».

Руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина рассказала, что в Татарстане из-за антипрививочной кампании от коронавируса отказались прививаться о других болезней 50 тысяч человек.

Маргарита Головатенко