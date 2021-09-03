В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошел 1 007 391 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане первую дозу вакцины от коронавируса получил уже 1 007 391 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

Завершили курс вакцинации от COVID-19, то есть получили две прививки, по состоянию на 3 сентября уже 861 468 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, отметку в миллион привитых граждан в Татарстане перешагнули накануне, 2 сентября. Юбилейную процедуру прошла 65-летняя жительница Московского района Казани Наиля Шагабиева. Она привилась вакциной «КовиВак».



Отметим, что в Татарстане наблюдается тенденция к снижению количества вакцинированных за сутки. Этим обеспокоен президент республики Рустам Минниханов.

В России на сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили порядка 45,4 млн человек. Завершили вакцинацию, то есть сделали две прививки, 38,5 млн россиян, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Демина