В Челнах на концерте Jony собралось около 100 тысяч человек

В Набережных Челнах во время празднования Дня республики выступил певец Jony. На его концерт пришло большое количество людей.

Музыкант написал на своей странице в Instagram, что мероприятие посетили около 100 тыс. человек. В telegram-канале Mash Iptash сообщается, что Роспотребнадзор собирается наказать мэрию города, так как она не проследила за социальной дистанцией.

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В июле за нарушение организации массового мероприятия в День молодежи в Набережных Челнах был наказан начальник управления исполкома Айзат Махмутов. Суд назначил должностному лицу наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев после выступления Niletto на Дне молодежи, куда несколько тысяч челнинцев пришли без масок, предложил ужесточить антиковидные ограничения. Он отметил, что на концерте граждане забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции.



Мэр Челнов Наиль Магдеев с таким мнением не согласился и упрекнул Бариева в слабом контроле за общественным транспортом. «Занимайтесь своей работой, а не следите за соцсетями», — заявил он.



Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований, на что тот ответил следующее: «Где-то были нарушения. Да, они были. И президент именно по этому вопросу сделал замечание, не по самому факту проведения».

Алексей Нечаев