В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по коронавирусу в Татарстане ровная и стабильная

Ситуация с коронавирусом в Татарстане на сегодня ровная и стабильная. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

— На сегодня, если мы сравниваем прошедший август с предыдущим месяцем июлем, заболеваемость у нас стабильная. Мы не в приросте, сейчас мы начинаем мониторинг, как будем выглядеть в сентябре по отношению к августу. Поэтому сегодня у нас ситуация по заболеваемости ровная и стабильная, она без тенденции к ухудшению и без тенденции к снижению, — сказала она.

Вчера руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что Рустам Минниханов обеспокоен тенденцией к снижению количества вакцинированных за сутки в Татарстане.

По словам Галимовой, Минздрав и Роспотребнадзор дают президенту аналитику по этому вопросу на каждом субботнем совещании. В аналитике отражается, в каких муниципалитетах и как ведется вакцинация, а еще какие категории граждан делают прививки.



— Это не может не волновать, потому что ситуация по заболеваемости не то что не улучшается, она ухудшается. Мы видим, что степень течения заболеваний гораздо сложнее, чем ранее, — сказала она.