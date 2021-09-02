Новый ректор ТИСБИ: экс-кандидат в ректоры КАИ, противник санкций для студентов и апологет цифровизации

Главные факты об Алексее Лопатине, который еще недавно был самым молодым проректором КАИ-КНИТУ

Ректор Татарского института содействия бизнесу Нэлла Прусс (ТИСБИ) покинула свой пост. Ее должность занял проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин. Прусс — основательница ТИСБИ. С 1993 по 2016 год была его ректором, после чего ее сменила Людмила Нугуманова, а сама Прусс стала президентом ТИСБИ. Однако в 2018 году последняя вернулась на пост ректора. Сам Лопатин еще недавно был претендентом на пост ректора КНИТУ-КАИ, надо сказать, совершенно непрофильного для самого ТИСБИ, экономического вуза по существу. «Реальное время» вспомнило, что о нем известно.

1. Кандидат в ректоры КАИ

Еще в феврале этого года, когда стало известно, что Альберт Гильмутдинов не будет в третий раз баллотироваться на пост ректора КНИТУ-КАИ, было объявлено о выборах ректора в апреле. 41-летний Андрей Лопатин стал одним из кандидатов. Как мы уже писали, жизнь его давно была связана с родным вузом. Он выпускник КАИ, двигателист-ракетчик, заведовал кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок (и заодно был одним из проректоров вуза — по образовательной деятельности). Карьеру в вузе начинал с должности секретаря приемной комиссии, был председателем совета молодых ученых, главой совета выпускников вуза.

Он был уверен в своей победе, говорил «Реальному времени», что «точно сможет справиться с этой работой». Признавался, что его желания и амбиции подкреплены поддержкой коллектива и достижениями — если бы этого не было, заявляться бы не стал. А его достаточно нежный для ректора возраст, отмечал он, уравновешивает то, что он отлично знает все аспекты университетской жизни, знает и понимает каждый уголок вуза.

Карьеру в вузе Лопатин начинал с должности секретаря приемной комиссии, был председателем совета молодых ученых, главой совета выпускников вуза. Фото: kzn.ru

2. Любовь к новым технологиям

В интервью 2019 года Лопатин, ссылаясь на свой относительно молодой возраст, говорил о своих симпатиях к новым технологиям:

— Мне бы хотелось внести современную нотку в образовательный процесс. В силу своего возраста я открыт новым технологиям в целом.

Он собирался «к сильной стороне университета» (его научной базе) добавить «современные направления подготовки и образовательные технологии». В том числе и электронное образование, которое, по его словам, «усиленно набирает обороты и важно не упустить этот момент» (отметим, что это прогностически было сказано за год до пандемии, когда онлайн-обучение стало почти повсеместным вынужденно).

Стоит отметить, что ТИСБИ как раз активно развивает собственный «онлайн-университет» и дистанционное образование, так что здесь, как говорится, win-win.

3. Главный приоритет для вуза — кадры

Среди главных приоритетов для вуза Лопатин называет кадры, подготовку студентов и привлечение иногородних абитуриентов, интернационализацию образования, исследования и разработки, воспитательную работу. Это основные киты, на которых базируется хороший университет, рассказывал Лопатин «Реальному времени».

Во главу угла он ставил подготовку инженерной элиты страны, кадрового обеспечения для промышленности Татарстана. Он собирался развивать кадровый потенциал молодежи, чтобы как можно больше талантливых ребят оставались в республике. Из других регионов привлекать таланты тоже необходимо, говорил Лопатин.

Стоит отметить, что ТИСБИ как раз активно развивает собственный «онлайн-университет» и дистанционное образование. Фото facebook.com/UniversityTISBI

4. Сторонник омоложения штата профессуры и преподавателей

По его мнению, средний возраст преподавателей в вузе должен быть 48 лет (сейчас в КНИТУ-КАИ — 51).

«Самое главное в университете — кадры. Можно разработать какую угодно программу, хоть высадку на Луну. Но если в университете нет кадров, ничего не получится. Причем должен соблюдаться разумный баланс между опытом и молодостью», — говорил он.

Перед выборами ректора КАИ заявлял, что в России пока еще только формируется культура плановой смены поколений:

— В университете практически все административные должности выборные. По сути, университет всегда живет циклами. Поколения должны обновляться именно для того, чтобы университет развивался.

5. Боролся с коррупцией через «анонимки»

О наиболее уязвимых для коррупции местах в системе высшего образования экс-проректор по образовательной деятельности и воспитательной работе КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин говорил так: «Мы проанализировали, где в университетах есть точки коррупционных рисков. Они менялись. С 2009 года исчезла одна из основных — поступление в университет, потому что был полноценно введен Единый государственный экзамен».

Лопатин считает, что, несмотря на все минусы ЕГЭ, в плане борьбы с коррупцией тот выступил своеобразным «великим уравнителем», который позволил молодому человеку из любого города или поселка поступить в вуз, если у него достаточно для этого знаний.

Еще одна «коррупционная часть» — это прохождение промежуточных и итоговых аттестаций, а также вопросы заселения в общежития. В самом КАИ с коррупцией Лопатин и его команда боролись, проводя анонимные опросы студентов: «И если фамилия одного и того же преподавателя несколько раз появляется в разрезе коррупции, то его увольняют».

В самом КАИ с коррупцией Лопатин и его команда боролись, проводя анонимные опросы студентов. Фото kai.ru

6. Противник санкций для «бунтующих студентов»

За административные правонарушения такие санкции, как отчисление из вуза, не предусмотрены, говорил Алексей Лопатин в январе этого года после массовых акций протеста: «Извините меня, если я нарушу правила дорожного движения и мне придет штраф, меня что, ректор тоже уволить должен? А самое главное, это контрпродуктивно: запретный плод сладок, нельзя делать его еще слаще. С ребятами надо работать заранее, на упреждение, а не постфактум».

Он говорил, что в КАИ отчисляют только за академическую неуспеваемость — за двойки. Или же если человек серьезно нарушил правила внутреннего распорядка. Но даже в этом случае сначала объявляется выговор. Тем не менее в самом КАИ все-таки собирали информацию об участниках акций «просто для себя, чтобы понять, работают наши профилактические меры или нет»:

— Мы просто спросим студентов, были они там или нет. У тех, кто гордо скажет: «Да, я был!», поинтересуемся, почему он вместо митинга не пошел на мероприятие КАИ.

7. Сторонник госзаказов и протекционизма в промышленности

Решение проблемы авиаотрасли Алексей Лопатин видит в протекционистской политике государства, в частности, в увеличении госзаказа, после чего «детские болезни» уйдут: когда техника новая и ее «ставят на крыло», она неизбежно может вызывать множество нареканий, как, например, произошло с «Суперджетом». Об этом он рассказывал нам, комментируя новость о том, что Казанский авиазавод войдет в «Ростех», а значит, Сергей Чемезов будет контролировать почти половину ОПК РТ.

— Но все-таки авиационную технику мы делали и делаем очень хорошо. Вопрос в заказе. Как только будет серьезный госзаказ на авиационную гражданскую технику, отрасль начнет развиваться. Проблема в том, что для выполнения больших заказов нужно больше специалистов, а цикл воспроизводства в университетах длинный, на оборонных специальностях — 5—6 лет. Моментально получить необходимый персонал будет невозможно. Авиационная отрасль — как металлургия: нельзя доменную печь остановить, она выйдет из строя! Остановить-то можно, но при запуске всей отрасли начнет ощущаться пропажа звеньев одной цепи… — считает Лопатин. — Больно видеть, когда отказываются от нашей авиационной техники в основном из-за слабого сервиса.

Решение проблемы авиаотрасли Алексей Лопатин видит в протекционистской политике государства, в частности, в увеличении госзаказа. Фото: Максим Платонов

Но при этом Лопатин советовал применять не принципы «импортозамещения», а принципы «экспортоориентированности» — ориентируясь на лучшие западные аналоги, «не делать хуже, а делать по лекалам, превосходящим западные образцы». И приводил в пример оборонную отрасль, где это и происходит, почему оборонная техника сегодня и не уступает зарубежным аналогам и пользуется высоким спросом.