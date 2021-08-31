Прокуратура организовала проверку после 9-часовой задержки рейса Казань — Анталья

Фото: Максим Платонов (архив)

В понедельник, 30 августа, в международном аэропорту «Казань» гражданам пришлось ожидать самолет до Антальи авиакомпании «Уральские авиалинии» 9,5 часа. В связи с задержкой вылета Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.

Задержка произошла в 04.10 мск. Самолет вылетел в Турцию только в 13.34 мск. По информации прокуратуры, причиной стало позднее прибытие судна в казанский аэропорт.

В аэропорт выезжал и.о. татарского транспортного прокурора, который лично принял шесть пассажиров рейса Казань — Анталья. Свердловскому транспортному прокурору направлена информация для проведения проверки исполнения должностными лицами компании авиаперевозчика законов о безопасности полетов и в сфере воздушных перевозок пассажиров и багажа.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, сообщает «Интерфакс».

В июле Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов после задержки рейса Казань — Анталья №7075 авиакомпании Red Wings на 13 часов 45 минут.



Татьяна Демина