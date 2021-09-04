«Я не хотел такого»: на аресте в казанском суде стрелок с Минской попросил прощения

Фото: "Реальное время"

До 2 ноября в СИЗО отправил только что Советский райсуд Казани. Сам задержанный Марат Низамов эту меру пресечения поддержал, — передает с заседания журналист «Реального времени».



«Очень сожалею, что такое произошло. Я не хотел такого. Искренне прошу прощения», такими были последние слова подозреваемого Низамова на заседании. Большую часть он просидел, пряча лицо под маской и курткой.

Следователь Арсен Мамаев ходатайствовал о его аресте, полагая, что на свободе подозреваемый в особо тяжком преступлении — расстреле человека может создать помехи следствию.

Помощник прокурора Казани Яна Подольская поддержала позицию следователя.

Адвокат подозреваемого Борис Савельев выступил против, он просил суд ограничиться домашним арестом, ссылаясь на те головные боли клиента и заключение МРТ головного мозга. В разговоре с «Реальным временем» защитник пояснил — будет настаивать на проведении Низамову стационарной судебной психиатрической экспертизы.

Напомним, Низамо уже он признался, что в день этого тяжкого преступления хотел провернуть другое — рассчитаться с Дускаевым за недвижимость не 6 млн рублей, а «куклой» с купюрами в долларах и евро от «банка приколов». Когда продавец уличил его в обмане — выстрелил ему в голову из ружья «Сайга» на выходе из лифта, оттащил тело на лестницу между 14 и 15 этажами и скрылся на белом автомобиле «Лада Ларгус». Задержали его на отцовской иномарке в районе ТЦ «Южный».