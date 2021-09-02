В Татарстане сделали миллионную прививку от коронавируса

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

В Татарстане сделали миллионную прививку от коронавируса. Юбилейную процедуру прошла жительница Московского района Казани Наиля Шагабиева, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Жительница Казани — психолог на пенсии, ей 65 лет. Полгода назад она переболела коронавирусом. Сегодня она привилась вакциной «КовиВак». Ее супруг сделал прививку накануне.

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

В августе во временном инфекционном госпитале при РКБ Татарстана от коронавируса вылечили 106-летнюю Марию Смелову. Бабушка поступила в РКБ 23 августа в тяжелом состоянии. Обследование показало 10%-ное поражение легких. Выписали Марию Смелову 29 августа.

Маргарита Головатенко