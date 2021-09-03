Стали известны подробности расследования убийства в лифте дома на Минской в Казани

Следственными органами СК России по РТ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 2 сентября 2021 года мужчины на улице Минской в Казани.

Утром 2 сентября на лестничной площадке между 14-м и 15-м этажами одного из домов по улице Минской было обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения головы. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Казани, который дал признательные показания.

Фото: Максим Платонов

В настоящее время следствием установлено, ранее подозреваемый должен был приобрести у потерпевшего два земельных участка, а также расположенный на одном из них цех по выделке шкур за 6 млн рублей. В день убийства они оформили договор купли-продажи, после чего поехали домой к подозреваемому, при этом злоумышленник передал покупателю кейс, в который вместо денежных средств положил ненастоящие купюры евро и долларов. Когда мужчины поднимались в лифте, обнаружив обман, потерпевший стал предъявлять злоумышленнику претензии. Тот, в свою очередь, выстрелил мужчине в голову из карабина «Сайга». Вытащив тело на лестничную площадку, он уехал к знакомому, где оставил свой автомобиль, а затем вместе со своим отцом пытался выехать на его автомобиле из города. Однако в ходе объявленного плана «Перехват» подозреваемый был задержан сотрудниками МВД по РТ. Причастность к совершению преступления мужчина признал.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источники подтвердили «Реальному времени» личность жертвы — это Рафаэль Ринатович Дускаев 1970 года рождения. Он ИП в Пестречинском районе Татарстана.

Алексей Нечаев