Минтимер Шаймиев открыл в автограде полилингвальную школу «Адымнар»

Фото: Сергей Афанасьев

Четвертая школа «Адымнар» стоимостью более 1 млрд открылась в автограде

Сегодня в Набережных Челнах Государственный Советник РТ и первый президент республики Минтимер Шаймиев открыл четвертую полилингвальную гимназию, построенную «по рецепту» фонда «Возрождение». На линейке первоклашек, пользуясь случаем, он в 15-минутной речи рассказал, каким видит будущее образования, обучения и воспитания детей, какой должна быть строительная инфраструктура и как решать кадровые вопросы. Объяснил, зачем вообще взялся за реализацию идеи, первой в стране, и почему в быстроменяющемся открытом мире сегодня полилингвальные школы так нужны. Добавил, что в 2022 году, вероятно, появятся еще две такие школы в Альметьевске и Нижнекамске, а в автограде, вдобавок к новой гимназии, — круглосуточный кампус и детский обучающий лагерь.



О строительстве полилингвальной гимназии №59 в Набережных Челнах газета «Реальное время» писала совсем недавно. Тогда заместитель председателя Госсовета республики Татьяна Ларионова проинспектировала готовность к открытию новой школы, которая строилась в рамках образовательного проекта «Адымнар», реализуемого при поддержке Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. 11 августа вице-спикер татарстанского парламента заявила, что школа готова принять детей 1 сентября, поблагодарила строителей и руководство гимназии за сдачу школы в срок и высокое качество работ.

Проект этот — новый, и на него возлагают большие надежды в вопросах развития системы образования

Сама школа — четвертая, построенная по программе «Адымнар» (после комплекса из двух школ в Казани и еще одной в Елабуге). Проект этот — новый, и на него возлагают большие надежды в вопросах развития системы образования. Главная цель — создание модели образовательного комплекса, где дети будут учиться на русском, татарском, английском языках и жить в духе межнационального согласия.

Комплекс должен поменять представление о многих сложившихся школьных стандартах — отсюда немалые затраты. Только на оборудование новой челнинской школы потратили около 300 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью строительства детского сада, отметил мэр автограда Наиль Магдеев. Сметная стоимость школы площадью 24 тыс. кв. м и рассчитанной на 1 224 ученика — 1,279 млрд рублей. Новая школа будет работать в комплексе с тремя дошкольными учреждениями: детские сады должны быть готовы к взаимодействию, чтобы в будущем их выпускники пополняли первые классы школы.

Только на оборудование новой челнинской школы потратили около 300 млн рублей

Как Челны и дети встретили гостей

Минтимер Шаймиев приехал к школе к 11 часам и по пути к зданию останавливался почти через каждую пару метров пообщаться с детьми. Был он в маске и, как всегда, когда принимает сдачу очередной полилингвальной гимназии, в фирменной бейсболке «Адымнар». Первоклассники и другие учащиеся новой школы встретили его праздничной программой, танцами и криками «Без булдырабыз!».

Минтимер Шаймиев не скрывал радости, для него это, как известно, дорогой сердцу проект, которым он «горит» уже не первый год. Челнинцы, кажется, ожидания его не просто оправдали, но и превзошли. На эмоциях шутил, что много говорит от радости или потому что соскучился. Однако речь его оказалась любопытной, и по сути содержала в себе главные реперные точки той новой системы образования, которую Шаймиев и команда президента республики Рустама Минниханова планируют построить в ближайшие годы. В своем неформальном выступлении он прошелся по многим вопросам, но преимущественно по темам обучения и воспитания детей, а также строительства необходимой инфраструктуры, затронул кадровый вопрос.

Минтимер Шаймиев не скрывал радости, для него это, как известно, дорогой сердцу проект, которым он «горит» уже не первый год

Шаймиев начал с того, что назвал открытие полилингвальной школы в автограде неординарным, но давно назревшим событием. И добавил, что пока в деле строительства таких гимназий Татарстан — первый в стране, аналогов полилингвальных школ в России пока нет:



— Мы сами родили эту идею и взялись за реализацию. Чтобы наши дети выросли, выучились и стали конкурентоспособными в мировом масштабе! Об этом надо думать, потому что мир все больше открывается. И будут ли дети служить в республике или же в любой другой точке мира, но они должны быть достойно представлены. Главный смысл таких школ — в этом. Потому что когда все границы открыты, дети в любой точке земного шара могут оказаться. Но от нас пойдут туда дети, которые достойно представят Татарстан и Российскую Федерацию. В этом наше будущее.

Государственный Советник отметил, помимо того, что новая школа подарит счастье родителям и детям, ее строительство еще и воздаяние долга строителям КАМАЗа и Набережных Челнов, которые в советские времена приехали сюда за «новой жизнью».

Государственный Советник отметил, помимо того, что новая школа подарит счастье родителям и детям, ее строительство еще и воздаяние долга строителям КАМАЗа

— Многие родители, которые сейчас стоят с детьми, или их родители, бабушки и дедушки приехали в свое время строить Челны. Они собрались здесь на великую стройку, сначала на строительство КАМАЗа, затем на другие большие стройки на территории Татарстана. Мы как бы воздаем дань сегодня им строительством такой школы. Тогда многие жители нашей страны, еще СССР, собрались с определенными надеждами: приехать сюда, устроить свою жизнь, улучшить условия жизни и надеяться на будущее. Мы можем сегодня с гордостью сказать, что эти их надежды оправдываются в итоге, — уверенно заявил он.

По словам Государственного Советника РТ, люди приезжали на большую стройку в очень непростые времена, но благодаря им появился и город, и КАМАЗ — иными словами, они «подняли всю ту огромную промышленность, которой сегодня славятся Набережные Челны». Минтимер Шаймиев отметил, что построенные тогда предприятия сегодня соответствуют требованиям мировой экономики. И добавил, что сейчас тем более важно суметь влиться в эту современную экономику, а сделать это можно «только умным и знающим людям»: «К этому мы должны быть готовы».

11 августа вице-спикер татарстанского парламента заявила, что школа готова принять детей 1 сентября

Как Шаймиев решал проблемы со строительством детского лагеря

— Сама полилингвальная школа должна стать гордостью не только города, но и республики и пытаться передавать опыт другим — а это непросто, таких школ и в Татарстане-то пока нет. Это лишь четвертая школа, нами построенная. Изначально, когда задумывали проект, планировали построить шесть школ. На днях мы уже будем закладывать камень на альметьевской площадке и в Нижнекамске. И тогда, через год, у нас будут эти шесть полилингвальных школ, которые мы наметили себе. Это лишь первый этап реализации нашего проекта! — отметил он.

И сразу дал «мастер-класс», как решать проблемы. В частности, рассказал, что сейчас занимается проблемой строительства хорошего детского лагеря круглогодичного действия в Набережных Челнах, где должны быть учебные классы и воспитатели при новой полилингвальной школе №59.

— Есть определенные задачи, я почему так говорю здесь — рядом стоят и депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, и вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Думаю, вопрос [голосования в Госсовете] предрешенный и за это строительство лагеря мы проголосуем, — заявил он.

Первоклассники и другие учащиеся новой школы встретили Шаймиева праздничной программой, танцами и криками «Без булдырабыз!»

Ранее детские лагеря долгое время были заброшены, часть была на балансе КАМАЗа

По словам Шаймиева, в части строительства детского лагеря остаются нерешенные вопросы, связанные с КАМАЗом, в связи с чем он уже переговорил с гендиректором автогиганта Сергеем Когогиным — как получить разрешения ряда министерств на федеральном уровне.

Ранее, в советские времена, большая часть детских лагерей автограда располагалась в Боровецком лесу и была на балансе КАМАЗа (позднее ими заведовала «дочка» «Камазжилбыта»). От непрофильных активов в кризисные времена автогигант пытался избавиться. Многие детские лагеря годами пустовали и находились в полуразрушенном состоянии. Так или иначе, строительство обучающего лагеря в лесу или у леса — действительно непростая задача еще и в связи с вопросами охраны окружающей среды.

Минтимер Шаймиев попросил депутата Госдумы РФ Альфию Когогину пролоббировать получение разрешений для учебного круглогодичного лагеря у федеральных ведомств.

— И мы должны начинать строить его уже... В Казани вот мы недавно строительство загородного кампуса круглогодичного действия фактически закончили, так, Леонид? — спросил он Леонида Анисимова, гендиректора СК «Грань» — компании, которая возводила школу.

Сама школа на 1 000 детей городу необходима — к 2024 году в Челнах будет примерно 77 тысяч детей школьного возраста

«Мы и дальше будем двигать подобные проекты. Мы поняли, что можем это делать»

Шаймиев, говоря о лагере, заявил Наилю Магдееву, что сюда надо будет принимать будущих первоклассников уже с будущего года, чтобы готовить их к учебе в гимназии. И комплектовать эти школы необходимо уже с первого класса. Затем обратился уже к самим первоклассникам, призвав тех стараться учиться и набираться знаний, потому что «далеко не везде» можно создать те хорошие условия, какие есть в гимназии «Адымнар»: «Надо учиться, чтобы вырасти и отблагодарить родителей и нас».

— Мы и дальше будем двигать подобные проекты. Мы поняли, что можем это делать. В этом наша сила, — объяснил Шаймиев в завершение линейки и пообещал, что сам он, Набережночелнинский педагогический институт, педагогические училища и детские сады сделают все, чтобы подготовить для гимназии кадры: — КФУ уже этим занимается. Чтобы детей суметь правильно воспитать… Наш труд может не оправдаться, если в процессе обучения мы не сможем влиять на умы детей! Обучение и воспитание сегодня — неразрывный вопрос.

Сама школа на 1 000 детей городу необходима — к 2024 году в Челнах будет примерно 77 тысяч детей школьного возраста, здесь очень высокая рождаемость. В то же время требования к обучающимся в гимназии будут выше, чем в обычных школах (отчасти новая школа должна будет удовлетворить и иностранных специалистов с детьми). Но гимназия, пообещали в мэрии, будет принимать детей со всех микрорайонов. В результате незадолго до открытия в нее уже поступило более тысячи заявок от родителей школьников со второго по седьмой класс.



1 / 22 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев, фото автора