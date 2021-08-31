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«Голоса Казани» в День республики

12:00, 31.08.2021

Как прошло уникальное музыкально-театрализованное представление у здания мэрии

«Голоса Казани» в День республики
Фото: kzn.ru

Вечером 30 августа, в День республики, здание исполкома Казани на несколько часов превратилось в место проведения музыкально-театрализованного представления «Голоса Казани». На стенах проецировались сказочные картины, на сцене перед крыльцом выступили танцевальные и музыкальные коллективы, а с балконов прозвучали стихи татарских и русских поэтов-шестидесятников.

Видео: Камиль Исмаилов
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