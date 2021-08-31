«Голоса Казани» в День республики
Как прошло уникальное музыкально-театрализованное представление у здания мэрии
Вечером 30 августа, в День республики, здание исполкома Казани на несколько часов превратилось в место проведения музыкально-театрализованного представления «Голоса Казани». На стенах проецировались сказочные картины, на сцене перед крыльцом выступили танцевальные и музыкальные коллективы, а с балконов прозвучали стихи татарских и русских поэтов-шестидесятников.
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