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Финал Дня Республики: музыкальный фейерверк над Казанкой

23:34, 30.08.2021
Финал Дня Республики: музыкальный фейерверк над Казанкой
Фото: Василий Иванов

Впервые в этом году для казанцев подготовили не просто салют, а музыкальное пиротехническое шоу. Красочный фейерверк украсил небо под музыкальное сопровождение, услышать которое горожане могли, подключившись к радиостанции «Болгар радиосы». Полюбоваться красочным зрелищем можно было с набережных у Кремля и Центра семьи «Казан».

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  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
Видео Камиля Исмаилова, фото Василия Иванова
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