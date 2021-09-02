В Татарстане не будут вводить локдаун: «проблему решит только вакцинация»

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на пресс-конференции сообщила, что в республике не планируется введение локдауна:



«Локдаунов мы не планируем. Мы это все проходили. Он не решит проблему распространения ковида. Проблему решит только вакцинация».



Галимова обратила особое внимание на категорию беременных. По ее словам, среди беременных наблюдается все больше заболеваний и тяжелых течений болезни.

«Эта категория граждан должна сама изолироваться от крупных мероприятий, не находиться там, все-таки беречь себя». Она рекомендовала беременным по возможности ограничить общение с большим количеством людей, а родственникам беременных — пройти процедуру вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

Галимова отметила, что ситуация по заболеваемости коронавирусом в Татарстане ухудшается. Также в республике наблюдается тенденция по снижению вакцинации: в прошлом месяце от инфекции вакцинировались порядка 10 тысяч человек за сутки, сейчас эту процедуру за день проходят около 4 тысяч человек.

Маргарита Головатенко