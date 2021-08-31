Засуха помешала вырастить урожай в Татарстане — цены из-за этого могут вырасти

Всему виной — засуха в Поволжье. Итоги лета для тружеников сельского хозяйства неутешительны

Засуха в Поволжье серьезно повлияла на работу аграриев Татарстана. Из-за жаркой погоды и отсутствия осадков количество собранного урожая будет серьезно отставать от рекордных показателей прошлого года. В Министерстве сельского хозяйства республики уверены, что неурожай повлечет за собой и рост цен.

Результаты могли быть гораздо скромнее

В 2021 году аграрии Татарстана собрали 2 миллиона 341 тысячу тонн зерна при урожайности 15,4 центнера с гектара, рассказал заместитель премьер-министра Республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров:

— На сегодняшний день республика почти завершила уборку зерновых культур, урожай которых формировался при аномальных сложных погодных условиях. Осталось на корню около 30 тысяч гектаров.

По валовому сбору зерна в лидерах Алексеевский, Чистопольский и Арский районы республики, каждый из которых собрал более 100 тысяч тонн зерна.

Самую высокую урожайность — более 20 центнеров с гектара — показали Тукаевский, Тетюшский и Чистопольский районы.

— Положительную роль в получении урожая в таких погодных условиях сыграло повышение в целом культуры земледелия, более профессиональная работа над процессом формирования урожая… На каждый гектар внесено 72,7 килограмма минеральных удобрений, что на 9 процентов выше прошлого года. Без применения данных удобрений результаты могли быть гораздо скромнее, — отметил министр.

Сейчас аграрии ведут подготовку под урожай будущего года. По словам министра, более половины запланированных площадей уже отсеяно. Фото: tatarstan.ru

С завершением уборки зерновых работы на полях не завершатся. Аграриям предстоит собрать урожай кукурузы на зерно и силос. Продолжается уборка рапса, подсолнечника, сахарной свеклы и картофеля.

— На сегодня накопано 2400 тонн картофеля. Урожайность тоже не сказать что высокая, около 170 центнеров с гектара, — акцентировал внимание Зяббаров.

Сейчас аграрии ведут подготовку под урожай будущего года. По прогнозам посевная площадь озимых культур составит 540 тысяч гектаров. По словам министра, более половины запланированных площадей уже отсеяно.

«Агрострахование — это уже необходимость»

Марат Зяббаров обратил внимание, что засуха нынешнего лета вновь напомнила о важности страхования посевов. В 2021 году в Татарстане было застраховано 278 тысяч гектаров урожая, это 10 процентов от общего количества.

— Агрострахование — это уже необходимость. Понимающих это и страхующих свои посевы становится больше… В хозяйствах должен быть специалист, который должен контролировать выполнение договорных условий. Только тогда есть гарантия получения суммы ущерба, — заметил министр.

Министр сельского хозяйства также рассказал о важности государственной поддержки малых форм хозяйствования:

— Малые формы в республике представлены 468 тысячами личных подсобных хозяйств, более 4 тысячами фермерских хозяйств, свыше трехсот сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За ними половина валовой сельхозпродукции. Наиболее интенсивно развиваются фермерские хозяйства, с ежегодным ростом валовой продукции на 8-10%, во многом это связано с их объемной государственной поддержкой.

Малые формы в республике представлены 468 тысячами личных подсобных хозяйств, более 4 тысячами фермерских хозяйств, свыше трехсот сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Фото: Илья Репин

В рамках реализации проекта «Агростартап» начинающие фермеры могли претендовать на грант до трех миллионов рублей на разведение крупного рогатого скота и до полутора миллионов рублей по другим направлениям. Было принято 152 заявки, определено 60 победителей, которые в общей сложности получат 161 миллион рублей. Подведены и итоги конкурсов «Агропрогресс» и «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации». По направлению «Развитие семейных ферм» конкурсные процедуры продолжаются.

Личные подсобные хозяйства, по словам Марата Зяббарова, поддержат субсидиями. Всего на 2021 год в бюджете республики для поддержки личных подсобных хозяйств предусмотрено 427 млн рублей, в том числе:

на строительство мини-ферм молочного направления — 50 млн рублей;

приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок — 8 млн рублей;

на содержание кобыл старше трех лет — 8 млн рублей;

на содержание дойных коров, козоматок и козочек старше одного года — 350 млн рублей;

возмещение части затрат по горюче-смазочным материалам ЛПХ, принявшим участие в сельскохозяйственных ярмарка, — 11 млн рублей.

Цены повысятся, но в рамках разумного

Точный ущерб, нанесенный аграриям нынешним жарким летом, в Минсельхозе обещают подсчитать и назвать после завершения всех работ. Жители республики опасаются, что засуха отразится на ценах сельхозпродукции. Марат Зяббаров уверен, что повышение действительно будет, однако катастрофы не случится:

— Мы считаем, что в любом случае определенное повышение в рамках разумного будет. И на зерновые, и на картофель, и на овощи. По картофелю, по овощам в рамках ярмарок мы планируем эти цены регулировать. Сегодня наша продукция уже продается на небольших ярмарках и будет на предстоящих ярмарках.

Марат Зяббаров подчеркнул, что транспортные расходы участникам сельскохозяйственных ярмарок будут компенсироваться. Фото: realnoevremya.ru

Сельскохозяйственные ярмарки от тружеников села стартуют с 11 сентября. Вместе с тем уже на этой неделе стартуют ярмарки садоводов, уже в ближайшие выходные они будут торговать своей продукцией. Марат Зяббаров подчеркнул, что транспортные расходы участникам сельскохозяйственных ярмарок будут компенсироваться.