В Казани по улице Минской застрелили мужчину — стрелка ищут
В Казани на улице Минской, в доме 57, произошло убийство мужчины. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, факт подтвердили источники «Реального времени».
Отмечается, что у дома находятся семь полицейских машин. Некоторые очевидцы утверждают, что слышали звуки, похожие на выстрелы.
По данным источников издания, некто неизвестный расстрелял мужчину. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства конфликта пока устанавливаются. Идет поиск подозреваемого. Один из источников уточняет — могли стрелять из охотничьего ружья. В комментариях к посту пишут об убийстве в лифте дома. Это косвенно подтверждают источники — по их данным, тело обнаружили в подъезде.ОбществоПроисшествия Татарстан
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