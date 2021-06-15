Сотни мигрантов выстроились в очередь за продлением разрешений в Казани

Фото: Дарья Пинегина

Очередь на продление регистрации

У входа в Управление по вопросам миграции МВД по РТ собралась большая очередь из мигрантов. По оценкам корреспондента «Реального времени», на улице больше 100 человек. У входа стоят несколько сотрудников полиции, которые пропускают внутрь по несколько человек. Несмотря на это, между людьми уже возникли скандалы из-за несоблюдения очереди.

Как пояснили изданию иностранцы, большинство стоят на продление регистрации, которая истекает сегодня, и заполняют заявления прямо на улице. При этом раньше таких «заторных» ситуаций у здания управления не было.

Фото: Дарья Пинегина

Руководство управления не стало общаться с корреспондентом, сославшись на занятость.

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня продлили мораторий на выдворение иностранцев из России

О продлении моратория на выдворение иностранцев из России до 30 сентября почти никто из опрошенных «Реальным временем» мигрантов не слышал. Срок временного пребывания в России иностранных граждан, не имеющих на это оснований, сегодня до 30 сентября продлил президент России Владимир Путин.

До конца сентября из России не будут выдворять иностранцев, за некоторыми исключениями:

они совершили правонарушения;

нарушили законодательство о госгранице РФ;

создали угрозу нацбезопасности;

были освобождены из мест лишения свободы.

— Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, вправе до 30 сентября 2021 года включительно обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы Российской Федерации, — говорится в указе.



Кроме того, МВД приостанавливает с 16 июня по 31 декабря 2021 года течение сроков временного или постоянного проживания иностранцев в РФ, их регистрации по месту жительства, а также сроков действия удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища.

Дарья Пинегина