Глава Минздрава Татарстана: «Мы считали, что коронавирус закончится в 2020 году»

Фото: Максим Платонов

Коронавирус оказал существенное воздействие на систему здравоохранения Татарстана, но удар был выдержан. Об этом заявил глава Минздрава РТ Марат Садыков.



— Мы считали, что COVID-19 закончится в 2020 году, но он, к сожалению, продолжается. Мы сегодня видим у себя определенный рост. Но уже месяц назад видели небольшой подъем, но тогда спад был после этого. Уже несколько недель находимся на стадии, когда не увеличивалось число заболевших, но и не уменьшается, — отметил он.

По его словам, «враг не побежден, враг сильный, враг хитрый»: «Видим тенденцию к увеличению к заболеванию в Москве, Питере, ряде крупных городов. Угроза возникновения сохраняется. Никому бы не хотелось вернуться в весну-лето-зиму 2020 года, когда мы получили две волны заболеваемости, что повлияло на общую смертность».



— Есть два пути. Заболеть и попасть в госпиталь, во-первых, и как повезет. Но вирус мутирует. В РТ уже много штаммов. И британский штамм и другие. Крен в молодое поколение пошел. Заболевает и молодое поколение. И являются очагами заболевания... Есть второй путь — вакцинация. Весь мир вакцинируется. Израиль более 90% вакцинировался. 800 млн китайцев вакцинировались. В США многие вакцинируются. В России вакцинация идет очень тяжело. Более 30 млн в РФ, в РТ — 428 тысяч человек всего. Притом что у нас три вида вакцин, — посетовал Садыков.