Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело после пожара на объекте культурного наследия в Елабуге

Фото: прокуратура Татарстана

В Елабуге прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту пожара на объекте культурного наследия регионального значения «Здание клуба банковских и торговых работников, конец XIX века». Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Пожар произошел 15 июня, на место происшествия выезжали Елабужский городской прокурор Рустем Шарафутдинов и его заместитель Андрей Гимадеев. Ведомство начало проверку по факту возгорания.

Фото: прокуратура Татарстана

Предварительная причина пожара — поджог. Полиция проверят причастность к происшествию двух подростков, которые незадолго до происшествия находились в здании, где распивали спиртное и курили.

Прокуратура считает, что ответственные сотрудники исполкома ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, тем самым допустив нарушения уголовного законодательства. Собранные материалы проверки надзорное ведомство передало в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц исполкома по статье «Халатность» и «Повреждение объектов культурного наследия».

Два дня назад «Реальное время» сообщало о начатой проверке.



Ольга Плешкова