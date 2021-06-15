Путин продлил срок временного пребывания иностранцев в России до 30 сентября

Срок временного пребывания в России иностранных граждан, не имеющих на это основания, продлили до 30 сентября. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.



Так, прибывшие в Россию до 15 марта 2020-го иностранцы, по состоянию на 16 июня не имеющие законных оснований для нахождения в стране, могут урегулировать свое правовое положение или выехать из России до конца сентября.

До этого срока РФ не будет выдворять иностранцев за исключением случаев, когда они совершили правонарушения, нарушили законодательство о госгранице РФ или создали угрозу нацбезопасности. Исключение есть и для иностранцев, которые были освобождены из мест лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что решение приняли в целях «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и урегулирования правового положения иностранных граждан».

Пресс-секретарь президента РФ в начале июня заявлял, что вакцинация иностранцев от коронавируса в России может начаться в ближайшее время. Сам Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, просил организовать для иностранных граждан вакцинацию от коронавируса на платной основе. Регионам и правительству следует отработать вопрос вакцинации трудовых мигрантов.

Известно, что правительство России рассматривает вопрос упрощенного варианта завоза в страну трудовых мигрантов для строительной отрасли с их вакцинацией.

Маргарита Головатенко