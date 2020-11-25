ГАУЗ МЗ РТ Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан
Общая информация
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ») — ведущее многопрофильное детское учреждение здравоохранения, где представлены все 3 уровня оказания медицинской помощи детям. ДРКБ МЗ РТ входит в пятерку крупных детских больниц Российской Федерации.
Клиника функционирует более с 1977 года.
Руководитель — Зиатдинов Айрат Ильгизарович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420138, ул Оренбургский тракт, 140
- Телефон: (843) 269-89-00
- Email: Priemnaya.Glvrach@tatar.ru
- Сайт: https://www.drkbmzrt.ru/
Дата последнего обновления: 25.11.2020