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ГАУЗ МЗ РТ Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан

Медицина

Общая информация

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ») — ведущее многопрофильное детское учреждение здравоохранения, где представлены все 3 уровня оказания медицинской помощи детям. ДРКБ МЗ РТ входит в пятерку крупных детских больниц Российской Федерации.

Клиника функционирует более с 1977 года.

Руководитель — Зиатдинов Айрат Ильгизарович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420138, ул Оренбургский тракт, 140
  • Телефон: (843) 269-89-00
  • Email: Priemnaya.Glvrach@tatar.ru
  • Сайт: https://www.drkbmzrt.ru/

Дата последнего обновления: 25.11.2020

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