Байден о России: «Нам не обязательно петь песни, но холодная война не отвечает ничьим интересам»

Президент США поделился с американской прессой впечатлениями о встрече с Владимиром Путиным

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным, как и последний, также намекнул на некоторое потепление во взаимоотношениях между двумя державами. При этом он подчеркнул, что Америка не может «диктовать свою позицию всему миру», а ему самому не всегда удается следовать «международным нормам при управлении государством». Саму встречу Байдена со СМИ отличало два обстоятельства по сравнению с путинской пресс-конференцией. Как не преминули заметить федеральные российские СМИ, на нее пустили только американских журналистов. Да и по времени она была в два раза короче. Байден рассказал, какой идеей Путин в 1990-е сплотил россиян — по рассказу самого российского президента.

«Я спросил, что бы он сделал на моем месте?»

Джо Байден на встрече с американскими СМИ словно чувствовал себя не в своей тарелке — то и дело теребил пиджак, то снимая его — «слишком тут жарко», то роняя и поднимая его. Тем не менее все 23 минуты, а не час, как Путин, отвечал журналистам с явным удовольствием. И при этом сумел донести главное — позиции стран по многим вопросам сближаются.



В частности, говоря о кибербезопасности, заявил, что стороны договорились о привлечении к этой теме экспертов. Байден предложил Путину список из 16 секторов инфраструктуры, против которых будут запрещены кибератаки. И припомнил атаки на американский трубопровод:

— Я спросил, чтобы он сделал на моем месте? Он кивнул и показал, что понимает, о чем идет речь, — заявил Байден, имея в виду хакерскую атаку на трубопровод Colonial Pipeline 6 мая, в результате чего компания вынуждена была остановить работу трубопровода.

Байден предложил Путину список из 16 секторов инфраструктуры, против которых будут запрещены кибератаки. Фото reuters.com

По последним данным, в ходе атаки хакеры похитили большой объем данных, заблокировали сети компании и пригрозили слить в интернет внутреннюю информацию, оставив систему заблокированной, «если Colonial Pipeline не заплатит выкуп». Позднее сообщали, что американская компания перечислила хакерам около $5 млн в криптовалюте, а ряд СМИ утверждали о российском происхождении хакерской группировки. Теперь же американский президент заявил, что на встрече с Путиным была достигнута договоренность о создании консультационной группы по кибербезопасности.

Байдену смешно, когда Путин сравнивает российскую оппозицию с атакой Капитолия

В целом Джо Байден, отметив, что его главная задача — защита интересов США, подчеркнул, что не считает Россию «враждебной страной». Несмотря на это, заявил глава американского государства, в ходе встречи затрагивались вопросы соблюдения прав человека в России, в том числе и дело Алексея Навального, как и дела арестованных в России американцев. Обсудили, по его словам, и ограничения на свободу прессы в России.



Американский лидер объяснил свое внимание к этим вопросам «базовыми американскими ценностями» и дал понять, что ни один президент США не удержится на своем посту, если не будет их защищать (явно имея в виду своего предшественника Дональда Трампа). Байден заявил, что ответил Путину на его сравнение действий российской оппозиции с событиями 6 января в Капитолии и многомесячными митингами движения Black Lives Matter:

— Я ему ответил так, сравнивать это — смешно. Потому что в первом случае у нас преступники с оружием направились в Капитолий, убили сотрудника охраны, и как это можно сравнивать с оппозицией в России, которая пытается защитить свои права говорить откровенно?

Байден заявил, что ответил Путину на его сравнение действий российской оппозиции с событиями 6 января в Капитолии. Фото: Julio Cortez/AP/zona.media

«Хотите торговать? У вас американский бизнесмен в тюрьме сидит»

В то же время, несмотря на это, заявил Джо Байден, у США с Россией есть общие интересы, касающиеся как ограничения вооружений, так и стратегической стабильности (не считая упомянутой выше кибербезопасности). Хотя на встрече обсуждалась не только ситуация на Украине, как подчеркнул Путин на своей пресс-конференции, но и происходящее в Беларуси, настаивает Байден. Сами же торговые отношения между двумя странами могут восстановиться:

— Если хотите торговать, то посмотрите, у вас американский бизнесмен в тюрьме сидит, отпустите его, — предложил Байден российским властям, очевидно подразумевая Майкла Калви.



К слову, Владимир Путин на пресс-конференции заявил о возможности обмена заключенными между Россией и США.



Байден при этом уверен, что холодной войны между Россией и США пока не будет, и сам Путин, считает американский президент, ее также не хотел бы:

— Это в наших общих интересах, мы не хотим оказаться на ядерной войне — Путин это понимает, но он, насколько я понял, не готов сложить оружие, у него есть опасения, что мы пытаемся его сместить! Но это не движущиеся силы отношений между нашими странами, я поспешил его успокоить, — заверил Джо Байден, впрочем, тут же не упустивший случая пустить шпильку своему российскому коллеге. — Представьте, что у вас много тысяч километров границы с Китаем, самой мощной армией мира, и слабая экономика, разве в таких условиях начинают холодную войну? Нам не обязательно обниматься и петь песни, но все понимают, что холодная война сейчас не отвечает ничьим интересам. Мне кажется, он со мной согласен.

Владимир Путин на пресс-конференции заявил о возможности обмена заключенными между Россией и США. Фото kremlin.ru/ТАСС

«Я объяснил, что мы сделаем, если будет нарушение американского суверенитета»

По словам Байдена, он рассчитывает за 3—6 месяцев оценить результативность встречи с Владимиром Путиным и ответить на вопрос, есть ли реальная перспектива улучшения отношений между странами. Угроз при этом на встрече не было ни с одной стороны, заверил американский президент.

— Я смотрел, как Путин говорил про мою маму, мы иногда и на встрече говорили на общечеловеческом уровне, я всегда пытаюсь объяснить вещи, опираясь на личный опыт. Не пытаясь настаивать на своем, я просто объяснил, что мы сделаем, если будет нарушение американского суверенитета, — заявил глава США. — Я сказал ему, что мир и безопасность в Афганистане зависят и от него. Он сказал, что окажет нам помощь там и по вопросам Ирана. Мы вместе хотели бы обеспечить стабильность и безопасность в Сирии и Ливии.

Отвечать в очередной раз на вопрос, считает ли он Путина убийцей или нет, Байден с раздражением отказался. Но заметил, что не верит голословно всем тем, с кем он встречается как президент США, и речь идет скорее не о «доверии», а о «собственных интересах».

В финале своей короткой пресс-конференции Байден внезапно поделился главной идеей Путина, с которой он пришел во власть. Как он рассказал, на встрече он напомнил коллеге, что у России была возможность в один момент после Горбачева, когда общество начало меняться, создать полностью демократическое правительство.



По словам Байдена, он рассчитывает за 3—6 месяцев оценить результативность встречи с Владимиром Путиным. Фото kremlin.ru/ТАСС

— Путин решил, что Россия всегда была ведущим государством, и это было основано не на идеологии, царях или комиссарах, когда произошла революция, — все это было Россией. И он решил, что Россия может поддержать репутацию великой державы, объединив россиян на силе государственного контроля, а не идеологии. Такой выбор бы он сделал, — передал слова Путина Джо Байден американским журналистам, российских — на его пресс-конференцию не пустили.