Байден о России: «Нам не обязательно петь песни, но холодная война не отвечает ничьим интересам»
Президент США поделился с американской прессой впечатлениями о встрече с Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным, как и последний, также намекнул на некоторое потепление во взаимоотношениях между двумя державами. При этом он подчеркнул, что Америка не может «диктовать свою позицию всему миру», а ему самому не всегда удается следовать «международным нормам при управлении государством». Саму встречу Байдена со СМИ отличало два обстоятельства по сравнению с путинской пресс-конференцией. Как не преминули заметить федеральные российские СМИ, на нее пустили только американских журналистов. Да и по времени она была в два раза короче. Байден рассказал, какой идеей Путин в 1990-е сплотил россиян — по рассказу самого российского президента.
«Я спросил, что бы он сделал на моем месте?»
Джо Байден на встрече с американскими СМИ словно чувствовал себя не в своей тарелке — то и дело теребил пиджак, то снимая его — «слишком тут жарко», то роняя и поднимая его. Тем не менее все 23 минуты, а не час, как Путин, отвечал журналистам с явным удовольствием. И при этом сумел донести главное — позиции стран по многим вопросам сближаются.
В частности, говоря о кибербезопасности, заявил, что стороны договорились о привлечении к этой теме экспертов. Байден предложил Путину список из 16 секторов инфраструктуры, против которых будут запрещены кибератаки. И припомнил атаки на американский трубопровод:
— Я спросил, чтобы он сделал на моем месте? Он кивнул и показал, что понимает, о чем идет речь, — заявил Байден, имея в виду хакерскую атаку на трубопровод Colonial Pipeline 6 мая, в результате чего компания вынуждена была остановить работу трубопровода.
По последним данным, в ходе атаки хакеры похитили большой объем данных, заблокировали сети компании и пригрозили слить в интернет внутреннюю информацию, оставив систему заблокированной, «если Colonial Pipeline не заплатит выкуп». Позднее сообщали, что американская компания перечислила хакерам около $5 млн в криптовалюте, а ряд СМИ утверждали о российском происхождении хакерской группировки. Теперь же американский президент заявил, что на встрече с Путиным была достигнута договоренность о создании консультационной группы по кибербезопасности.
Байдену смешно, когда Путин сравнивает российскую оппозицию с атакой Капитолия
В целом Джо Байден, отметив, что его главная задача — защита интересов США, подчеркнул, что не считает Россию «враждебной страной». Несмотря на это, заявил глава американского государства, в ходе встречи затрагивались вопросы соблюдения прав человека в России, в том числе и дело Алексея Навального, как и дела арестованных в России американцев. Обсудили, по его словам, и ограничения на свободу прессы в России.
Американский лидер объяснил свое внимание к этим вопросам «базовыми американскими ценностями» и дал понять, что ни один президент США не удержится на своем посту, если не будет их защищать (явно имея в виду своего предшественника Дональда Трампа). Байден заявил, что ответил Путину на его сравнение действий российской оппозиции с событиями 6 января в Капитолии и многомесячными митингами движения Black Lives Matter:
— Я ему ответил так, сравнивать это — смешно. Потому что в первом случае у нас преступники с оружием направились в Капитолий, убили сотрудника охраны, и как это можно сравнивать с оппозицией в России, которая пытается защитить свои права говорить откровенно?
«Хотите торговать? У вас американский бизнесмен в тюрьме сидит»
В то же время, несмотря на это, заявил Джо Байден, у США с Россией есть общие интересы, касающиеся как ограничения вооружений, так и стратегической стабильности (не считая упомянутой выше кибербезопасности). Хотя на встрече обсуждалась не только ситуация на Украине, как подчеркнул Путин на своей пресс-конференции, но и происходящее в Беларуси, настаивает Байден. Сами же торговые отношения между двумя странами могут восстановиться:
— Если хотите торговать, то посмотрите, у вас американский бизнесмен в тюрьме сидит, отпустите его, — предложил Байден российским властям, очевидно подразумевая Майкла Калви.
К слову, Владимир Путин на пресс-конференции заявил о возможности обмена заключенными между Россией и США.
Байден при этом уверен, что холодной войны между Россией и США пока не будет, и сам Путин, считает американский президент, ее также не хотел бы:
— Это в наших общих интересах, мы не хотим оказаться на ядерной войне — Путин это понимает, но он, насколько я понял, не готов сложить оружие, у него есть опасения, что мы пытаемся его сместить! Но это не движущиеся силы отношений между нашими странами, я поспешил его успокоить, — заверил Джо Байден, впрочем, тут же не упустивший случая пустить шпильку своему российскому коллеге. — Представьте, что у вас много тысяч километров границы с Китаем, самой мощной армией мира, и слабая экономика, разве в таких условиях начинают холодную войну? Нам не обязательно обниматься и петь песни, но все понимают, что холодная война сейчас не отвечает ничьим интересам. Мне кажется, он со мной согласен.
«Я объяснил, что мы сделаем, если будет нарушение американского суверенитета»
По словам Байдена, он рассчитывает за 3—6 месяцев оценить результативность встречи с Владимиром Путиным и ответить на вопрос, есть ли реальная перспектива улучшения отношений между странами. Угроз при этом на встрече не было ни с одной стороны, заверил американский президент.
— Я смотрел, как Путин говорил про мою маму, мы иногда и на встрече говорили на общечеловеческом уровне, я всегда пытаюсь объяснить вещи, опираясь на личный опыт. Не пытаясь настаивать на своем, я просто объяснил, что мы сделаем, если будет нарушение американского суверенитета, — заявил глава США. — Я сказал ему, что мир и безопасность в Афганистане зависят и от него. Он сказал, что окажет нам помощь там и по вопросам Ирана. Мы вместе хотели бы обеспечить стабильность и безопасность в Сирии и Ливии.
Отвечать в очередной раз на вопрос, считает ли он Путина убийцей или нет, Байден с раздражением отказался. Но заметил, что не верит голословно всем тем, с кем он встречается как президент США, и речь идет скорее не о «доверии», а о «собственных интересах».
В финале своей короткой пресс-конференции Байден внезапно поделился главной идеей Путина, с которой он пришел во власть. Как он рассказал, на встрече он напомнил коллеге, что у России была возможность в один момент после Горбачева, когда общество начало меняться, создать полностью демократическое правительство.
— Путин решил, что Россия всегда была ведущим государством, и это было основано не на идеологии, царях или комиссарах, когда произошла революция, — все это было Россией. И он решил, что Россия может поддержать репутацию великой державы, объединив россиян на силе государственного контроля, а не идеологии. Такой выбор бы он сделал, — передал слова Путина Джо Байден американским журналистам, российских — на его пресс-конференцию не пустили.
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