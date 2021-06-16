Мэр Казани посоветовал Кварацхелии не торопиться с уходом из «Рубина»

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал возможный уход полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина». Он считает, что грузинскому футболисту не следует торопиться с отъездом.

— Безусловно, это потеря для команды. Но нет ни одного клуба, который бы не покидали выдающиеся футболисты. Желаем ему так же ярко заиграть в Европе, но на его месте я бы не торопился с отъездом, — заявил Метшин.

Фото: rubin-kazan.ru

Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до конца июня 2024 года. Ожидалось, что нынешним летом он покинет казанский клуб и перейдет в один из европейских клубов.

Накануне стало известно, что Кварацхелия начнет подготовку к новому сезону в «Рубине».