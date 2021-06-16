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Мэр Казани посоветовал Кварацхелии не торопиться с уходом из «Рубина»

12:28, 16.06.2021 2
Мэр Казани посоветовал Кварацхелии не торопиться с уходом из «Рубина»
Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал возможный уход полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина». Он считает, что грузинскому футболисту не следует торопиться с отъездом.

— Безусловно, это потеря для команды. Но нет ни одного клуба, который бы не покидали выдающиеся футболисты. Желаем ему так же ярко заиграть в Европе, но на его месте я бы не торопился с отъездом, — заявил Метшин.

Фото: rubin-kazan.ru

Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до конца июня 2024 года. Ожидалось, что нынешним летом он покинет казанский клуб и перейдет в один из европейских клубов.

Накануне стало известно, что Кварацхелия начнет подготовку к новому сезону в «Рубине».

СпортФутбол
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:43
    Так-то правильно, пусть остаётся.
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  • Анонимно 13:01
    не поняла, у него контракт до 2024 года же
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