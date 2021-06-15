В Татарстане не планируют введения новых «ковидных» ограничений

Власти Татарстана пока не приняли решений о введении новых ограничений, сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, на решение каждого региона в этом вопросе влияет эпидемиологическая ситуация. В Татарстане подобных решений принято не было.

«При этом мы исходим из того, что на стабильность ситуации напрямую влияет темп вакцинации. Только это может повлиять на достаточную иммунизацию населения, которая может уберечь жизнь и здоровье татарстанцев, а значит, и избежать принятия ограничений», — рассказала руководитель пресс-службы президента.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Минздрава РТ Марат Садыков рассказал, что коронавирус оказал существенное воздействие на систему здравоохранения Татарстана. По его словам, в Минздраве рассчитывали на завершение пандемии в 2020-м. Угроза роста заболеваемости до сих пор сохраняется.



Маргарита Головатенко