«Рубин» официально объявил о переходе Хакшабановича, контракт — на 5 лет

Полузащитник шведского «Норчепинга» Сеад Хакшабанович стал игроком «Рубина». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

22-летний футболист подписал с «Рубином» контракт сроком до 2026 года. За казанскую команду полузащитник будет выступать под 99 номером.



Это первый новичок «Рубина» в нынешнее межсезонье.

До казанского клуба Хакшабанович выступал за шведские «Хальмстад» и «Норчепинг», а также английский «Вест Хэм» и испанскую «Малагу». В его активе значатся 15 матчей и 1 гол в составе сборной Черногории.

За последние два сезона в составе «Норчепинга» полузащитник провел 65 матчей, в которых отметился 13 забитыми голами и 23 ассистами.

Хакшабанович играет на позиции крайнего хавбека и сможет заменить Хвичу Кварацхелию в случае его ухода из казанского клуба. Ранее грузинский полузащитник был признан второй сезон подряд лучшим молодым игроком РПЛ.