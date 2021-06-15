В Казани водитель такси открыл стрельбу на улице Сахарова рядом с детсадом

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани в 11.20 поступило сообщение в отдел полиции «Азино-2» о том, что на улице Сахарова, возле дома 27, началась стрельба — рядом расположен детсад №261. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД.

Полицейские установили, что у двоих мужчин возникла конфликтная ситуация с водителем такси. Последний произвел несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет, и уехал. Подробности случившегося устанавливаются. Также принимаются меры по задержанию водителя транспортного средства.

Ранее сотрудники полиции, находящиеся у детсада №261 в Казани, не подтвердили информацию о стрельбе. Проживающие рядом заявили изданию, что сами ничего не видели.



Алексей Нечаев