Садыков Марат Наилевич
Общая информация
Родился 27 января 1970 года.
- Образование — высшее. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия»
- Кандидат медицинских наук
- Заслуженный врач Республики Татарстан
- Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»
- Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники
- Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва (2009-2014)
- Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва (2014-2018)
- Министр здравоохранения Республики Татарстан
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, д. 11/6
- Телефон: (843) 231-79-98
- Email: minzdrav@tatar.ru
- Сайт: minzdrav.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 15.08.2019