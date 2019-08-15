Список персон

Садыков Марат Наилевич

Садыков Марат Наилевич Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Общая информация

Родился 27 января 1970 года.

  • Образование — высшее. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия»
  • Кандидат медицинских наук
  • Заслуженный врач Республики Татарстан
  • Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»
  • Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники
  • Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва (2009-2014)
  • Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва (2014-2018)
  • Министр здравоохранения Республики Татарстан

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, д. 11/6
  • Телефон: (843) 231-79-98
  • Email: minzdrav@tatar.ru
  • Сайт: minzdrav.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 15.08.2019

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