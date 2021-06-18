Роспотребнадзор Татарстана не исключил введения обязательной вакцинации
Главный санитарный врач Татарстана сообщила, что вопрос с обязательной вакцинацией в республике обсуждался, однако пока оснований для введения подобной меры нет.
«Но мы не исключаем возможность введения обязательно вакцинации, если темпы вакцинации будут высокими и будут риски с завозными случаями», — сказала Патяшина.
Ранее Патяшина не исключила введения жестких ограничений в Татарстане при ухудшении ситуации с заболеваемостью в Татарстане.
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