Роспотребнадзор Татарстана не исключил введения обязательной вакцинации

Главный санитарный врач Татарстана сообщила, что вопрос с обязательной вакцинацией в республике обсуждался, однако пока оснований для введения подобной меры нет.

«Но мы не исключаем возможность введения обязательно вакцинации, если темпы вакцинации будут высокими и будут риски с завозными случаями», — сказала Патяшина.

Ранее Патяшина не исключила введения жестких ограничений в Татарстане при ухудшении ситуации с заболеваемостью в Татарстане.

Ольга Плешкова