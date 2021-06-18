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Стоимость Центра детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ составила 2,2 млрд рублей

09:38, 18.06.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане

Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ в Казани станет третьим после московского центра Рогачева и питерского онкологического центра и будет принимать детей не только из Татарстана, но и ПФО. Он построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его стоимость 2,2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей — федеральные средства, сообщил «Реальному времени» замминистра строительства Ильшат Гимаев. Центр рассчитан на лечение 100 детей.

Главная уникальность в том, что Казань начнет на его базе проводить операции по трансплантации костного мозга, что повышает выживаемость детей с онкологическими заболеваниями.

До этого детей отправляли на операцию в Москву, Екатеринбург. А теперь здесь возможно и послеоперационное наблюдение по контролю приживаемости, иммунного и инфекционного статуса, рассказали изданию врачи-онкологи.

Сегодня состоится открытие центра, на которое прибыл заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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