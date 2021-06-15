«Рубин» объявил состав на первый тренировочный сбор

«Рубин» начал подготовку к началу нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Всего на первый тренировочный сбор команды в Казани приглашены 30 футболистов. В том числе, защитник Иван Савицкий, проходящий просмотр в казанском клубе.

Также вместе с командой начнут сезон грузинские легионеры Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили, который провел прошедший чемпионат страны в аренде в волгоградском «Роторе».

Защитник Илья Самошников, проходивший подготовку к Евро-2020 в составе сборной России, присоединится к «Рубину» чуть позже. Также пока остаются в расположении национальной команды Юрий Дюпин и Денис Макаров.

Впервые с «Рубином» начнет тренироваться полузащитник Сеад Хакшабанович, перешедший в межсезонье из шведского «Норчепинга».

А вот вратарь Иван Коновалов и защитник Владислав Микушин, закончившие прошедший сезон в аренде в другом клубе, будут готовиться к новому сезону вместе с дублем казанцев. Полузащитник Игорь Коновалов первый сбор пропускает, ему подыскивают новый клуб.