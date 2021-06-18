Врачом года в Татарстане стала Диана Абдулганиева
В МВЦ «Казань Экспо» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Врач года — Ак чәчәкләр». Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.
В номинации «Врач года» победу одержала заведующая кафедрой госпитальной терапии Казанского медуниверситета, заслуженный врач РТ Диана Абдулганиева.
Лучшим врачом первичного звена в конкурсе стала главный внештатный гериатр Набережных Челнов Фарида Шарифуллина. «Легендой здравоохранения» в 2021 году выбрана председатель совета ветеранов ДРКБ Дамира Галеева. Лучшим медицинским работником РТ стала старшая медицинская сестра Республиканской клинической инфекционной больницы Зульфия Галиахметова.
В номинации «Уникальный случай» лауреатом стала мультибригада докторов из РКБ, которая занимается трансплантологией, один из членов команды после награждения сделал предложение руки и сердца коллеге прямо на сцене.
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