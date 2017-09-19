Управление федеральной миграционной службы по РТ
Общая информация
Управление федеральной миграционной службы по РТ является структурным подразделением Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, обеспечивает и осуществляет в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственнной политики, а также нормативно-правовому регулировванию в сфере миграции.
Управление по вопросам миграции предоставляет следующие госуслуги:
- оформление заграничных паспортов, выдача паспорта гражданина РФ;
- регистрационный учет;
- выдача разрешения на временное проживание;
- выдача вида на жительство;
- предоставление статуса вынужденного переселенца;
- признание беженцем и предоставление временного убежища;
- оформление приглашения на въезд в РФ;
- осуществление миграционного учета;
- оформление, продление срока и восстановление визы;
- оформление разрешения на работу иностранным гражданам;
- дактилоскопическая регистрация.
Руководитель в РТ - Кузнецов Артем Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Михаила Миля, 63а
- Телефон: (843) 294-56-91
- Email: ufms@tatarstan.ru
- Сайт: www.ufms.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 19.09.2017