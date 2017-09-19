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Управление федеральной миграционной службы по РТ

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Общая информация

Управление федеральной миграционной службы по РТ является структурным подразделением Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, обеспечивает и осуществляет в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственнной политики, а также нормативно-правовому регулировванию в сфере миграции.

Управление по вопросам миграции предоставляет следующие госуслуги:

- оформление заграничных паспортов, выдача паспорта гражданина РФ;

- регистрационный учет;

- выдача разрешения на временное проживание;

- выдача вида на жительство;

- предоставление статуса вынужденного переселенца;

- признание беженцем и предоставление временного убежища;

- оформление приглашения на въезд в РФ;

- осуществление миграционного учета;

- оформление, продление срока и восстановление визы;

- оформление разрешения на работу иностранным гражданам;

- дактилоскопическая регистрация.

Руководитель в РТ - Кузнецов Артем Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Михаила Миля, 63а
  • Телефон: (843) 294-56-91
  • Email: ufms@tatarstan.ru
  • Сайт: www.ufms.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 19.09.2017

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