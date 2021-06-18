Лауреат «Ак Чэчэклэр» сделал предложение коллеге во время вручения премии

Фото: предоставлено пресс-службой РКБ

Сегодня на сцене концертного зала им. Ильгама Шакирова в «Казань Экспо» лучшим врачам республики вручали премию «Ак Чэчэклэр». В номинации «Уникальный случай» лауреатом стала мультибригада докторов из РКБ, которая занимается трансплантологией, — они пересадили печень молодой пациентке с аутоимунным циррозом и спасли ее от неминуемой смерти.

И сразу же после того, как академик Ринат Акчурин вручил диплом команде победителей, один из ее участников — заведующий хирургическим отделением РКБ №2, трансплантолог Александр Киршин выступил с очень неожиданной речью. Он сказал:

— Когда я два года назад приехал из другого региона (из Ижевска, — прим. ред.) заниматься трансплантацией печени, я думал, что найду здесь отличную, перспективную работу. Но я нашел не только это, но и свою любовь. И сейчас хотел бы самой красивой, самой талантливой, самой нежной, самой умной девушке предложить руку и сердце. А раз уж я трансплантолог — то готов предложить и печень, и почку, и все остальное.

Избранницей хирурга стала его коллега из этой же мультибригады — гастроэнтеролог РКБ Айгуль Сафиуллина. Предложение она приняла прямо на сцене, под аплодисменты всего зала и поздравления ведущих церемонии.

Людмила Губаева