Следком возбудил дело о халатности чиновников после поджога исторического здания в Елабуге

Фото: прокуратура Татарстана

Следком по РТ возбудил уголовные дела об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, а также о халатности в отношении должностных лиц исполкома Елабужского района после поджога здания Клуба банковских и торговых работников. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

Инцидент произошел 15 июня этого года. Площадь возгорания объекта культурного наследия регионального значения составила 120 кв. метров — в результате пожара были повреждены кровля и перекрытия. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Возбудить уголовное дело по после пожара потребовала прокуратура. Там указали, что полиция проверят причастность к происшествию двух подростков, которые незадолго до пожара находились в здании, где распивали спиртное и курили.

Здание находится в собственности муниципалитета и не используется. В результате пожара никто не пострадал и не погиб.

«Здание клуба банковских служащих» — двухэтажное здание, расположенное по ул.10 лет Татарстана,9 общей площадью 1042,3 кв. метров. В настоящее время не используется.

В послевоенное время до 1970 г. на втором этаже здания располагался Дом культуры. После все помещения были отданы под общежитие прядильной фабрики.

Алексей Нечаев