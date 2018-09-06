Галимова заступилась за Бурганова: «Его слова вырваны из контекста»

В казанском Кремле прокомментировали скандальное выражение татарстанского министра образования об учителях, способных поставить родителей на колени

Фото: Максим Платонов

Лилия Галимова в рамках традиционного еженедельного брифинга озвучила позицию казанского Кремля по актуальным для татарстанцев вопросам. Начав с поддержки пенсионеров и сохранения всех необходимых льгот, правительственный спикер обратила особое внимание на высказывание министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова. Напомним, глава Минобрнауки недавно сказал, что классный руководитель может поставить на колени любого родителя. Подробнее — в материале «Реального времени».

Про языки

Лилия Галимова особо обратила внимание журналистов на, как оказалось, неправильно понятые слова министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова. Напомним, в ряде СМИ сообщили, что глава Минобрнауки на педконференции высказался в следующем ключе: «Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя». Сейчас в Кремле уверяют, что министра не так поняли:

— Он уже обозначил, что его слова были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы, высказывание об учителе никак не касается темы выбора языка. Его слова подчеркивают значимость слова «учитель» в современном обществе. Особенно он подчеркнул значение классных руководителей в образовательном процессе и их роль в обеспечении добровольного изучения родного языка. Изначально неправильно понятые и растиражированные слова вводят всех в заблуждение. Предполагаем, что это намеренная «фейковая» атака, — считает Лилия Галимова.

На прямой вопрос, осуждает ли Кремль факты принуждения к изучению татарского языка, Галимова подчеркнула, что если есть официально подтвержденная информация по принуждению к изучению, то Кремль это, безусловно, осуждает.

Галимова подчеркнула, что Кремль поддерживает решение Госдумы — изучение родного языка обязательно, но какой именно это язык — каждый делает выбор добровольно. Фото Максима Платонова

— Есть информация, что СМИ были предложены деньги за публикацию о словах Бурганова, они отказались, но ряд экспертов были введены в заблуждение, не перепроверив, сделали заявление по этому вопросу. Если есть жалобы на обязательное изучение родного языка, готовы рассмотреть, — добавила Галимова. И подчеркнула, что Кремль поддерживает решение Госдумы — изучение родного языка обязательно, но какой именно это язык — каждый делает выбор добровольно.

— Рафис Бурганов не говорил этих слов в увязке с преподаванием родных языков. Мы подчеркиваем тот факт, что его слова были увязаны с преподаванием родных языков, но речь шла не об этом. Я зачитала наше мнение относительно ситуации. Общественная палата комментирует исходя из публикаций, люди тоже были введены в заблуждение. Неизвестно, будет ли Рафис Бурганов подавать в суд на СМИ, исказившие его слова. Лучше обратиться к нему, он открыт, готов комментировать, — уточнила Галимова.

На вопрос, допустимо ли в принципе родителей «ставить на колени», высказала только личную позицию.

— Вы меня лично спрашиваете? Могу лично ответить, это его образное высказывание, я не лингвист, не эксперт, — ответила Галимова.

«Говорим по-татарски»

Не так давно на радио «Эхо Москвы» запустили передачу «Говорим по-татарски», по этому поводу Рустам Минниханов говорил по телефону с главным редактором Алексеем Венедиктовым.

Инициатива по созданию передачи Говорим по-татарски» исходила от «Эха Москвы». Фото Олега Тихонова

— Инициатива по созданию передачи исходила от «Эха Москвы». Мы всегда подчеркивали, что любая инициатива по поддержке родных языков приветствуется. По телефону шел разговор исключительно про этот проект, перспективу и реализацию в дальнейшем, — отметила Галимова.

Вывоз мусора

Прозвучал вопрос, действительно ли в новом году расценки на вывоз мусора могут существенно вырасти — оценки Минстроя говорят о том, что в Альметьевске стоимость услуги может возрасти аж на 300%, в Челнах — на 70%.

— За ситуацией, безусловно, следим, речь идет, насколько я понимаю, о прогнозных цифрах, это предположения, говорить об окончательных цифрах пока рано. Но мы же понимаем, что исходя из изменений, которые внесены в федеральный закон, подразумевается полное реформирование. Второй регоператор должен быть уже выбран — Минстрой говорит, что у них вопрос на подходе, может быть принят уже вот-вот. Система начинает работать с 1 января 2019 года, мы вполне успеваем, понятия, что отклоняемся от графика, нет, — пояснила Галимова.

Памятник Нуриеву

О необходимости установки памятника великому танцовщику говорят давно, представитель Кремля была краткой, отвечая на этот вопрос: «Установка памятника Нуриеву — вопрос муниципальный, город должен определять место».

«Установка памятника Нуриеву — вопрос муниципальный, город должен определять место», — отметила Лилия Галимова. Фото Романа Хасаева

Пенсионная реформа

Изменения в пенсионной системе привлекают большое внимание, Галимова дополнительно напомнила о готовности поддерживать пенсионеров.

— Рустамом Миннихановым уже было озвучено на федеральных каналах о готовности Татарстана реализовывать все поручения в части социальной защиты граждан, выходящих на пенсию. В бюджете вся сумма заложена в полном объеме. В Татарстане получателями мер социальной поддержки являются 796 867 человек, республика выделяет 6,8 млрд рублей на социальную защиту пенсионеров. Все категории субсидий сохранятся, при необходимости какую-то сумму можно добавить. В Татарстане 980,4 тысячи человек — получатели пенсии по старости, средняя страховая пенсия по старости — 13 588 рублей, в планах поднять ее до 20 тысяч рублей к 2024 году. Отдельно рабочей группы по этому вопросу нет, он в компетенции профильного министерства. Если возникнет необходимость, будем принимать дополнительные меры, — заверила спикер Кремля.

Новое производство

Сегодня Рустам Минниханов принимает участие в открытии производства гибких упаковочных материалов компании Danaflex на территории ОЭЗ «Алабуга».

— Упаковочные материалы предназначены для замороженной кондитерской и молочной продукции, детского питания, бытовой химии. Прогнозируемый объем производства — 33 тысячи тонн, объем инвестиций — 3 млрд рублей, создано 280 рабочих мест. Вопрос обеспеченности кадрами в зоне особого внимания Рустама Минниханова, нужны не просто рабочие специальности, а люди, которые могли бы работать на самом современном оборудовании и владели бы языками. В планах — в течение пяти лет нарастить количество вовлеченных сотрудников на производствах до 16 тысяч, на сегодня таких 6,5 тысячи, — рассказала Галимова.

Завтра запланирована встреча Рустама Минниханова с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером. Фото Максима Платонова

«Газпром»

Завтра запланирована встреча Рустама Минниханова с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером. «Есть ряд вопросов, которые нужно обсудить, большие проекты, реализуемые на территории Татарстана с участием «Газпрома», — это программа по газомоторному топливу. На момент начала реализации программы, с 2013 года, в республике было десять газозаправочных станций, в 2018-м — 19. Вначале средний процент загрузки действующих станций был 2,6%, в 2017 году — уже 19,5%, в планах увеличение в 2018 году до 29%», — сообщила Галимова.

14 макрорегионов

По предложению федерального Министерства экономразвития поделить страну на 14 макрорегионов казанский Кремль пока не дал конкретного ответа.

— Предложений много, комментировать сложно. Нет четкой концепции, чтобы можно было понять суть, — заметила Лилия Галимова.

Сергей Кириенко

На этой неделе проходит форум по межкультурному диалогу, на который приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Лилия Галимова подробнее рассказала о его визите.

На форум по межкультурному диалогу приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото Максима Платонова

— С Рустамом Миннихановым провели мероприятия по очень плотному графику. Хорошо, что Сергею Владиленовичу удалось посмотреть, как выстраивается межкультурный диалог. Он побывал в Болгаре, увидел, как в академии выстроен образовательный процесс. Тем для обсуждения очень много, обсудили все вопросы, — рассказала Галимова.

Также она рассказала о планах Рустама Минниханова принять участие в четвертом Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 11—13 сентября.