«Откуда Силуанов возьмет 600 миллиардов? Возьмет у регионов деньги, и они уйдут в Москву»

Минниханов о «шальных» бюджетных деньгах, мегареформы от Голиковой и история российского федерализма от Чубайса

Первый день Гайдаровского форума — 2018, который проходит в Москве, на площадках РАНХиГС, был весьма богат на громкие заявления. На открытой дискуссии, посвященной бюджетным расходам и эффективности госуправления, президент Татарстана, заручившись поддержкой губернаторского корпуса, не упустил возможности заявить о правах регионов. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов выступили с предложениями кардинальных реформ в стране. А «виноватый во всех бедах» Анатолий Чубайс провел ликбез на тему истории российского федерализма. Подробнее — в репортаже корреспондента «Реального времени», находящегося на форуме.

Инициативы Голиковой

Что такое госуправление сегодня? Как функционирует бюджетная система? На эти вопросы пытались ответить федеральные чиновники и главы регионов на панельной дискуссии «Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления», которая проходила на площадке Гайдаровского форума — 2018 в РАНХиГС.

Самым насыщенным выступлением по времени и по содержанию отличилась глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Она предложила несколько любопытных инициатив, вызвавших неоднозначную реакцию у губернаторов, федеральных чиновников и депутатов, которые находились в зале. По ее словам, принципы оплаты труда госслужащих весьма искажены. Зарплата у чиновников одинаковой категории отличаются в разы. Она призвала выстроить зависимость зарплат чиновников от эффективности их работы.

— Министерство финансов уже работает над этим вопросом. Необходимо менять структуру денежного содержания через увеличение доли гарантированных выплат и установление четкой взаимосвязи стимулирующих выплат с показателями эффективности. Это сделало бы государственную службу более привлекательной.

Руководитель СП озвучила еще одну идею: объединить в единую структуру Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России. И это объединение должно находиться в публичной собственности. Такая мера призвана обеспечить прозрачность работы этой структуры и повысить к себе доверие населения.

— Мы должны исключить необходимость создания параллельных информационных систем всеми этими тремя государственными внебюджетными фондами,— дополнила она.

Татьяна Голикова предложила несколько любопытных инициатив, вызвавших неоднозначную реакцию у губернаторов, федеральных чиновников и депутатов. Фото gaidarforum.ru



На содержание внебюджетных фондов, по словам Голиковой, расходуется много денег. Так, 162,8 тыс. человек работают в государственных внебюджетных фондах. И расходы на их содержание составляют 143,8 млрд рублей, которые обеспечиваются за счет страховых взносов.

Такое заявление несколько озадачило даже вице-премьера Ольгу Голодец, курирующую социальный блок правительства. Позже, во время встречи с журналистами, она призналась, что вопрос объединения ФОМС, ФСС и ПФР не прорабатывался.

С министерскими претензиями к госпрограммам

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что эффективность заключается не в потраченных деньгах, а в эффективном управлении.

— Самое главное — не побольше денег получить из центра, а грамотно выстроить систему управления на местах, — заявил министр. — От того, как выстроено государственное управление, зависит результативность работы финансовой системы.

По его словам, стратегия госуправления давно не обновлялась. Нередко принимаемые госпрограммы оказываются малоэффективными.

— Зачастую цели государственных программ размыты, — подчеркнул Силуанов. — У нас получается, что принимаем программы, за них никто ответственности в итоге не несет. Даже количество ведомств — соисполнителей госпрограмм — достигает 30. По бюджетному процессу никакой координации и повышения эффективности трат не происходит.

Выход из положения глава Минфина видит в приоритетных проектах, на реализацию которых выделяются конкретные ресурсы, четко видна ответственность.

Антон Силуанов отметил, что эффективность заключается не в потраченных деньгах, а в эффективном управлении. Фото president.tatarstan.ru



Реформы из «обители либералов»

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, будучи главой одного из главных оплотов либерализма, выступил с более радикальными идеями. В частности, он рекомендует часть агентств, входящих в структуры правительства, ликвидировать, включив их в министерства. Другая часть агентств может быть заменена проектами и программами.

Контрольно-надзорные службы, которые «являются тенью министерств», по его мнению, нужно укрупнить, сделав «реально независимыми». Часть отраслевого контроля он предложил вернуть министерствам.

— Не надо бояться укрупнять учреждения, не надо бояться ликвидировать слабые, не надо делать из них священную корову, — заявил глава НИУ ВШЭ. — Они должны работать на рынке, быть многопрофильными. Надо расширять права наблюдательных советов.

Часть учреждений он предлагает заменить долгосрочными проектами и грантами. Для сфер образования и здравоохранения — минимум пять лет с отказом от казначейского контроля. Причем контролировать нужно не процесс, а результат.

Не обошел Кузьминов стороной и госзакупки. Ограничения по ним должны вноситься заранее, до заключения госконтракта: на предметы роскоши, применение определенных технологий. Формы комиссионной ответственности должны быть запрещены, поскольку ответственность должна лежать на конкретном человеке. В обмен на это разрешить предварительный отбор участников конкурса и длинные контракты в госзакупках.

Аккредитацию образовательных учреждений, по его мнению, требуется заменить добровольной аккредитацией со «звездами» — по примеру гостиниц.

— Проверки трудинспекции я бы отменил вообще. Существует система гражданско-правовой ответственности, система взаимодействия с профсоюзами, которые полностью замещают эту зону контроля, — сказал ректор в заключение.

Ответ регионов

Президент Татарстана Рустам Минниханов, как и в прошлом году, вновь поднял вопрос распределения полномочий.

— В стране шальных денег, кроме бюджета, нет, — повторил он мысль, которую уже обозначал еще во время визита в Казань врио главы Дагестана Владимира Васильева.

Рустам Минниханов, как и в прошлом году, вновь поднял вопрос распределения полномочий. Фото president.tatarstan.ru

— Это просто выдающееся заявление: в стране шальных денег, кроме бюджета, нет, — сыронизировал модератор встречи, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

— Да, кроме бюджета, нет, — продолжил глава Татарстана. — Можно объект построить за 10 млн рублей, можно и за 100 млн. Зачем строить за 100? Такие нормативы приняли… У нас и так за последние годы нормативы такие, что приезжаешь в деревню, а там детский садик по стоимости корабля. Я не против таких детских садов, но это чересчур, стоит больших денег.

По его мнению, дополнительные нормативы значительно повышают стоимость строительства и обслуживания различных объектов. Так, из-за противопожарных норм итоговая цена повышается на 10—15%, хотя такие средства можно было бы сэкономить, направив на другие цели. Кроме того, президент республики выразил озабоченность неэффективным использованием оборудования для различных учреждений.

— Уйма нормативных документов принята. Но у нас и так все отстроено. Мы уже 7—8 лет знаем, где какой подрядчик работает. У нас каждый дом имеет четкую смету, затраты по всем статьям. Собственники это видят, — заметил он.

Относительно реформ, предлагаемых Голиковой, Силуановым и Кузьминовым, казанский делегат был скептичен.

— Лучше пять лет ничего не трогать. Чудес не бывает. Откуда Силуанов возьмет 600 млрд рублей? Он возьмет у нас. Вот в Москву уйдут они. Что касается полномочий финансовых ресурсов, любой субъект Федерации способен их решать. Доверяйте, чего вы боитесь? Как из Москвы можно такой страной управлять? У вас есть губернаторы. Доверяйте им.

Губернаторская поддержка Минниханова

Главы регионов, которые вызвались выступить, согласились с главой РТ в разных направлениях, только каждый со своими оговорками.

— Я за эту реформу изменения ответственности, но только в случае, если мы откажемся от целого ряда государственных и муниципальных полномочий, а потом закрепим за соответствующими уровнями, — сказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. — А пока не будет никакого решения, я буду категорически против того, чтобы пытаться что-то менять. Совершенно ничего не произойдет. Верно заметил мой коллега (она посмотрела в сторону Минниханова): бюджет один, он известен, имеет определенные параметры. И у кого бы ни находились эти ресурсы, на сегодняшний день их не хватает.

«У кого бы ни находились эти ресурсы, на сегодняшний день их не хватает», сказала Наталья Комарова. Фото pravdaurfo.ru



Макаров не упустил возможности поиронизировать и над главой Югры. Он заметил, что консолидированный бюджет ХМАО составляет 204 млрд рублей, а соседней Тюменской области — 160 млрд рублей. Однако зарплата Комаровой в 4,5 раза меньше, чем у губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

— Это несправедливо, — уверенно ответила она, вызвав легкий смех в зале, и отправила колкость модератору. — По законодательству это компетенция региональных органов власти, поэтому мы подумаем над этим вопросом. Я передам своим коллегам, что есть федеральная поддержка.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин обратил внимание, что «у Минниханова все получается, поскольку он выстроил правильную кадровую политику и обучается в Сингапуре».

— Лучше сегодня ничего не менять, — занял он сторону татарстанского коллеги.

Согласился с президентом РТ и губернатор Рязанской области Николай Любимов: менять нужно подходы в налоговой сфере в отношении регионов.

История федерализма по-чубайсовски

— Нам же нужно будет потом сказать, кто виноват во всем. Поэтому слово Анатолию Борисовичу, — Макаров продолжил острить, приглашая к микрофону главу «Роснано» Анатолия Чубайса.

Приглашенный спикер, рассказывая о федерализме, представил версию новейшей истории России.

— Мы начинали с ситуации, когда Конституция Татарстана прямо противоречила Конституции Российской Федерации, — Чубайс начал воспоминания с девяностых. — Полномочия региональных губернаторов были запредельными и беспредельными. Совет Федерации состоял из прямых представителей губернаторов и самих губернаторов. Тогда не было полпредов.

Анатолий Чубайс, рассказывая о федерализме, представил свою версию новейшей истории России. Фото twitter.com/GaidarForum2018

Далее в стране прошли два процесса: нормализация правового поля и значительное усиление правоохранительных органов. Все это привело к значительному перераспределению полномочий от субъектов Федерации к центру.

— Это фундаментальное оздоровление России как государства, — оценил он изменения последних десятилетий. — 15—17 лет назад всерьез стояла проблема распада страны, а сегодня этой темы не существует, что является положительным результатом.

С другой стороны, по его словам, «мы пришли к существенной перецентрализации», и теперь пора разворачиваться в обратную сторону.

— Конечно, нужен федерализм, это в Конституции заложено. Надо делегировать полномочия регионам. Надо обеспечивать их соответствующими бюджетными источниками. Нужно всерьез поставить себе задачу под названием «Восстановление российского федерализма», — резюмировал Анатолий Чубайс.