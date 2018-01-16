«Откуда Силуанов возьмет 600 миллиардов? Возьмет у регионов деньги, и они уйдут в Москву»
Минниханов о «шальных» бюджетных деньгах, мегареформы от Голиковой и история российского федерализма от Чубайса
Первый день Гайдаровского форума — 2018, который проходит в Москве, на площадках РАНХиГС, был весьма богат на громкие заявления. На открытой дискуссии, посвященной бюджетным расходам и эффективности госуправления, президент Татарстана, заручившись поддержкой губернаторского корпуса, не упустил возможности заявить о правах регионов. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов выступили с предложениями кардинальных реформ в стране. А «виноватый во всех бедах» Анатолий Чубайс провел ликбез на тему истории российского федерализма. Подробнее — в репортаже корреспондента «Реального времени», находящегося на форуме.
Инициативы Голиковой
Что такое госуправление сегодня? Как функционирует бюджетная система? На эти вопросы пытались ответить федеральные чиновники и главы регионов на панельной дискуссии «Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления», которая проходила на площадке Гайдаровского форума — 2018 в РАНХиГС.
Самым насыщенным выступлением по времени и по содержанию отличилась глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Она предложила несколько любопытных инициатив, вызвавших неоднозначную реакцию у губернаторов, федеральных чиновников и депутатов, которые находились в зале. По ее словам, принципы оплаты труда госслужащих весьма искажены. Зарплата у чиновников одинаковой категории отличаются в разы. Она призвала выстроить зависимость зарплат чиновников от эффективности их работы.
— Министерство финансов уже работает над этим вопросом. Необходимо менять структуру денежного содержания через увеличение доли гарантированных выплат и установление четкой взаимосвязи стимулирующих выплат с показателями эффективности. Это сделало бы государственную службу более привлекательной.
Руководитель СП озвучила еще одну идею: объединить в единую структуру Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России. И это объединение должно находиться в публичной собственности. Такая мера призвана обеспечить прозрачность работы этой структуры и повысить к себе доверие населения.
— Мы должны исключить необходимость создания параллельных информационных систем всеми этими тремя государственными внебюджетными фондами,— дополнила она.
На содержание внебюджетных фондов, по словам Голиковой, расходуется много денег. Так, 162,8 тыс. человек работают в государственных внебюджетных фондах. И расходы на их содержание составляют 143,8 млрд рублей, которые обеспечиваются за счет страховых взносов.
Такое заявление несколько озадачило даже вице-премьера Ольгу Голодец, курирующую социальный блок правительства. Позже, во время встречи с журналистами, она призналась, что вопрос объединения ФОМС, ФСС и ПФР не прорабатывался.
С министерскими претензиями к госпрограммам
В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что эффективность заключается не в потраченных деньгах, а в эффективном управлении.
— Самое главное — не побольше денег получить из центра, а грамотно выстроить систему управления на местах, — заявил министр. — От того, как выстроено государственное управление, зависит результативность работы финансовой системы.
По его словам, стратегия госуправления давно не обновлялась. Нередко принимаемые госпрограммы оказываются малоэффективными.
— Зачастую цели государственных программ размыты, — подчеркнул Силуанов. — У нас получается, что принимаем программы, за них никто ответственности в итоге не несет. Даже количество ведомств — соисполнителей госпрограмм — достигает 30. По бюджетному процессу никакой координации и повышения эффективности трат не происходит.
Выход из положения глава Минфина видит в приоритетных проектах, на реализацию которых выделяются конкретные ресурсы, четко видна ответственность.
Реформы из «обители либералов»
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, будучи главой одного из главных оплотов либерализма, выступил с более радикальными идеями. В частности, он рекомендует часть агентств, входящих в структуры правительства, ликвидировать, включив их в министерства. Другая часть агентств может быть заменена проектами и программами.
Контрольно-надзорные службы, которые «являются тенью министерств», по его мнению, нужно укрупнить, сделав «реально независимыми». Часть отраслевого контроля он предложил вернуть министерствам.
— Не надо бояться укрупнять учреждения, не надо бояться ликвидировать слабые, не надо делать из них священную корову, — заявил глава НИУ ВШЭ. — Они должны работать на рынке, быть многопрофильными. Надо расширять права наблюдательных советов.
Часть учреждений он предлагает заменить долгосрочными проектами и грантами. Для сфер образования и здравоохранения — минимум пять лет с отказом от казначейского контроля. Причем контролировать нужно не процесс, а результат.
Не обошел Кузьминов стороной и госзакупки. Ограничения по ним должны вноситься заранее, до заключения госконтракта: на предметы роскоши, применение определенных технологий. Формы комиссионной ответственности должны быть запрещены, поскольку ответственность должна лежать на конкретном человеке. В обмен на это разрешить предварительный отбор участников конкурса и длинные контракты в госзакупках.
Аккредитацию образовательных учреждений, по его мнению, требуется заменить добровольной аккредитацией со «звездами» — по примеру гостиниц.
— Проверки трудинспекции я бы отменил вообще. Существует система гражданско-правовой ответственности, система взаимодействия с профсоюзами, которые полностью замещают эту зону контроля, — сказал ректор в заключение.
Ответ регионов
Президент Татарстана Рустам Минниханов, как и в прошлом году, вновь поднял вопрос распределения полномочий.
— В стране шальных денег, кроме бюджета, нет, — повторил он мысль, которую уже обозначал еще во время визита в Казань врио главы Дагестана Владимира Васильева.
— Это просто выдающееся заявление: в стране шальных денег, кроме бюджета, нет, — сыронизировал модератор встречи, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
— Да, кроме бюджета, нет, — продолжил глава Татарстана. — Можно объект построить за 10 млн рублей, можно и за 100 млн. Зачем строить за 100? Такие нормативы приняли… У нас и так за последние годы нормативы такие, что приезжаешь в деревню, а там детский садик по стоимости корабля. Я не против таких детских садов, но это чересчур, стоит больших денег.
По его мнению, дополнительные нормативы значительно повышают стоимость строительства и обслуживания различных объектов. Так, из-за противопожарных норм итоговая цена повышается на 10—15%, хотя такие средства можно было бы сэкономить, направив на другие цели. Кроме того, президент республики выразил озабоченность неэффективным использованием оборудования для различных учреждений.
— Уйма нормативных документов принята. Но у нас и так все отстроено. Мы уже 7—8 лет знаем, где какой подрядчик работает. У нас каждый дом имеет четкую смету, затраты по всем статьям. Собственники это видят, — заметил он.
Относительно реформ, предлагаемых Голиковой, Силуановым и Кузьминовым, казанский делегат был скептичен.
— Лучше пять лет ничего не трогать. Чудес не бывает. Откуда Силуанов возьмет 600 млрд рублей? Он возьмет у нас. Вот в Москву уйдут они. Что касается полномочий финансовых ресурсов, любой субъект Федерации способен их решать. Доверяйте, чего вы боитесь? Как из Москвы можно такой страной управлять? У вас есть губернаторы. Доверяйте им.
Губернаторская поддержка Минниханова
Главы регионов, которые вызвались выступить, согласились с главой РТ в разных направлениях, только каждый со своими оговорками.
— Я за эту реформу изменения ответственности, но только в случае, если мы откажемся от целого ряда государственных и муниципальных полномочий, а потом закрепим за соответствующими уровнями, — сказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. — А пока не будет никакого решения, я буду категорически против того, чтобы пытаться что-то менять. Совершенно ничего не произойдет. Верно заметил мой коллега (она посмотрела в сторону Минниханова): бюджет один, он известен, имеет определенные параметры. И у кого бы ни находились эти ресурсы, на сегодняшний день их не хватает.
Макаров не упустил возможности поиронизировать и над главой Югры. Он заметил, что консолидированный бюджет ХМАО составляет 204 млрд рублей, а соседней Тюменской области — 160 млрд рублей. Однако зарплата Комаровой в 4,5 раза меньше, чем у губернатора Тюменской области Владимира Якушева.
— Это несправедливо, — уверенно ответила она, вызвав легкий смех в зале, и отправила колкость модератору. — По законодательству это компетенция региональных органов власти, поэтому мы подумаем над этим вопросом. Я передам своим коллегам, что есть федеральная поддержка.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин обратил внимание, что «у Минниханова все получается, поскольку он выстроил правильную кадровую политику и обучается в Сингапуре».
— Лучше сегодня ничего не менять, — занял он сторону татарстанского коллеги.
Согласился с президентом РТ и губернатор Рязанской области Николай Любимов: менять нужно подходы в налоговой сфере в отношении регионов.
История федерализма по-чубайсовски
— Нам же нужно будет потом сказать, кто виноват во всем. Поэтому слово Анатолию Борисовичу, — Макаров продолжил острить, приглашая к микрофону главу «Роснано» Анатолия Чубайса.
Приглашенный спикер, рассказывая о федерализме, представил версию новейшей истории России.
— Мы начинали с ситуации, когда Конституция Татарстана прямо противоречила Конституции Российской Федерации, — Чубайс начал воспоминания с девяностых. — Полномочия региональных губернаторов были запредельными и беспредельными. Совет Федерации состоял из прямых представителей губернаторов и самих губернаторов. Тогда не было полпредов.
Далее в стране прошли два процесса: нормализация правового поля и значительное усиление правоохранительных органов. Все это привело к значительному перераспределению полномочий от субъектов Федерации к центру.
— Это фундаментальное оздоровление России как государства, — оценил он изменения последних десятилетий. — 15—17 лет назад всерьез стояла проблема распада страны, а сегодня этой темы не существует, что является положительным результатом.
С другой стороны, по его словам, «мы пришли к существенной перецентрализации», и теперь пора разворачиваться в обратную сторону.
— Конечно, нужен федерализм, это в Конституции заложено. Надо делегировать полномочия регионам. Надо обеспечивать их соответствующими бюджетными источниками. Нужно всерьез поставить себе задачу под названием «Восстановление российского федерализма», — резюмировал Анатолий Чубайс.
комментарии
А пенсия у пенсионеров 8-11 тыс руб! Вот куда уходят наши деньги! Миллионные месячные оклады руководителей ПФР, и других социальных фондов, невиданные расходы на содержание аппарата управления (дорогие автомашины, роскошные офисы с фонтанами), десятимиллиардные расходы на рекламу (любой канал не включи - везде орут "Пенсионный фонд Росссии", а там минута рекламы - сто тысяч руб). Неужели наши руководители не способны навести элементарный порядок даже в работе этих фондов?
И вообще, надо всех их упразднить, их обязанности возложить на местные органы управления или МФЦ, сейчас у нас везде компьютеризация, данные можно отправить с любого местного совета в центр, с любого компьютера через личный кабинет можно получить необходимые цифры.
И пенсию стариков без всякого пересмотра возраста на выхода на пенсию можно увеличить - в полтора раза, если отменить льготное начисление пенсий госслужащим (70 % от зарплаты, а другим обман с названием пенсионный калькулятор), установить госслужащим и особенно работникам силовых структур минимальный стаж 35 лет, отменять все ненужные льготы (половина пенсионеров - льготники, которые выходят на пенсию в 35-55 лет, Кудрин) - пенсию стариков можно увеличить в 2,5 раза.
Подумайте только над этими цифрами: все вооруженные силы страны - один миллион со срочниками, а военных пенсионеров у нас - 2,6 миллионов, и средняя пенсия у них 26,5 тыс руб.
У нас и так совокупно пропорция, - обычные налогоплательщики/получатели за счет них, 1 к 4, как минимум!!! Не говоря уж о различных ГУПах, МУПах и компаний с гос.участием, которых так же государство своим финансовым вниманием не обделяет ....
Неправда! Пенсия госслужащим (по крайней мере для моего уровня -начальника отдела) меньше, чем обычная. 70% - не от зарплаты, а от ее маленькой части.
Военные и еже с ними получают пенсию всего 72,2 % от её полной величины.
А судьи после 20 лет получают при работе еще и 50 % пенсии, а их пенсии не менее 90 000 рублей.
Это первое
второе средняя зарплата аппарата президента и премьера более 250 000 в месяц, а у депутатов более 400 000 не говоря про других, так что 26500 средней пенсии военных и т.д. просто отдыхают