В Казани с 17 октября изменится схема движения маршрута №89
В маршрут добавят новые остановки: «Азино-2», «Кабельное телевидение», «Р. Вагапова», «Ак. Сахарова», «пр. А. Камалеева» и «ТЦ Мега»
С 17 октября автобус №89 в Казани изменит схему движения и будет заезжать на конечную остановку «ул. Ак. Сахарова». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
Автобус проследует по проспекту Победы, улицам Минской, Ю. Фучика и Ак. Сахарова, после чего вернется на проспект Победы.
В маршрут добавят новые остановки: «Азино-2», «Кабельное телевидение», «Р. Вагапова», «Ак. Сахарова», «пр. А. Камалеева» и «ТЦ Мега». Ранее эти остановки на маршруте отсутствовали.
Комитет по транспорту Казани просит пассажиров быть внимательнее при построении маршрута.
Отметим, что в последнее время в столице Татарстана активно работают над модернизацией транспортной системы города. Так, накануне было решено ввести одностороннее движение на улице Рашита Салахова, а на прошлой неделе в Казани на четырех улицах поменяли приоритеты движения.
При этом в начале октября казанские власти объявили об ограничении движения на улице Фучика на срок до двух лет.
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