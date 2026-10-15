В Казани с 17 октября изменится схема движения маршрута №89

В маршрут добавят новые остановки: «Азино-2», «Кабельное телевидение», «Р. Вагапова», «Ак. Сахарова», «пр. А. Камалеева» и «ТЦ Мега»

Фото: Артем Дергунов

С 17 октября автобус №89 в Казани изменит схему движения и будет заезжать на конечную остановку «ул. Ак. Сахарова». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Автобус проследует по проспекту Победы, улицам Минской, Ю. Фучика и Ак. Сахарова, после чего вернется на проспект Победы.

В маршрут добавят новые остановки: «Азино-2», «Кабельное телевидение», «Р. Вагапова», «Ак. Сахарова», «пр. А. Камалеева» и «ТЦ Мега». Ранее эти остановки на маршруте отсутствовали.

Реальное время / realnoevremya.ru

Комитет по транспорту Казани просит пассажиров быть внимательнее при построении маршрута.

Отметим, что в последнее время в столице Татарстана активно работают над модернизацией транспортной системы города. Так, накануне было решено ввести одностороннее движение на улице Рашита Салахова, а на прошлой неделе в Казани на четырех улицах поменяли приоритеты движения.

При этом в начале октября казанские власти объявили об ограничении движения на улице Фучика на срок до двух лет.

Зульфат Шафигуллин