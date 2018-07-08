Инопланетяне не успели, а самим не хватило чуть-чуть! Но упрекать команду Черчесова не стоит

Сборная России была очень близка к полуфиналу ЧМ, но на свидание с Англией едут хорваты

Был когда-то очень популярен такой анекдот: «Есть два сценария победы сборной России на ЧМ: фантастичный и реалистичный. Первый — выигрывают сами, второй — прилетают и помогают инопланетяне». Во вчерашнем матче гости с других планет не успели совсем немного. Команда Черчесова была очень близка к полуфиналу ЧМ «собственными силами», но в «лотерее» (которая и не лотерея вовсе) верх взяли хорваты — 2:3. Все подробности триллера в Сочи — в материале «Реального времени».

Дилеммы Черчесова

По сути, ответственность не особенно должна была довлеть над сборной России перед сегодняшним четвертьфиналом, выхода в который от команды Черчесова, положа руку на сердце, никто и не ожидал. Объективно состав нашей команды не входит и в восьмерку топ-команд планеты, а виктория над испанцами была победой духа, но никак не исполнительского мастерства футболистов. Пожалуй, только Станислав Черчесов показал такой тренерский «скилл» — опять-таки, которого от него никто не ждал. Вспомним, какими нелестными эпитетами награждали специалиста еще в период контрольных матчей перед мундиалем.

Между тем, именно тренерское стратегическое решение должно было решить исход матча с хорватами. Как ни странно, выбрать тактику против них было гораздо труднее, чем в матче с испанцами. Примерно весь мир играет против последних «вторым номером». И примерно процентов 70 из них выставляют против «Красной фурии» пять защитников. Поэтому Черчесову было очень просто остаться в тренде и «накачать» подопечных, прежде всего, ментально.

Хорватия же совершенно другая команда. Прежде всего, она не менее звездная, чем Испания, но может играть в разный футбол, а не только в «ватокат». Соответственно перед Черчесовым сегодня стояла поистине судьбоносная дилемма: играть в пять защитников, что дало вымученный результат в 1/8 финала, или вернуться к расстановке 4-2-3-1, что позволило забить восемь мячей в ворота саудитов и египтян. К тому же известно, что и при расстановке в пять защитников можно играть в ультраатакующий футбол (и наоборот). Отсюда вторая задачка не из простых — ментальность. То есть, играть первым номером или вторым.

Ответственность не особенно должна была довлеть над сборной России перед сегодняшним четвертьфиналом, выхода в который от команды Черчесова, положа руку на сердце, никто и не ожидал

Гаджиев как в воду глядел

Пожалуй, самое близкое к реальности мнение высказал перед игрой аксакал российского тренерского цеха Гаджи Гаджиев. «Сборная России, безусловно, будет играть вторым номером. У нас не получится действовать первым, даже если мы так решим. И не думаю, что такое решение будет принято. Потому что мы лучше проводим атаку сходу, чем позиционную атаку. Соперники лучше нас контролируют мяч и будут больше времени им владеть. Нам надо очень аккуратно сыграть в обороне и не допускать ляпов на своей половине поля», — приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».

А ответ на первый вопрос был получен еще до старта, когда из предматчевого протокола стало ясно, что Черчесов решил обойтись четырьмя защитниками. При этом Кудряшов вышел на левом фланге, поскольку Жирков так и не восстановился после травмы. За счет уменьшения числа защитников в старте освободилась вакансия еще одного атакующего игрока, которая предсказуемо досталась Черышеву.

И только игра могла дать ответ — разумная ли это храбрость Черчесова, или банальная глупость. Вопрос настолько сложный, что у вашего автора своего мнения до игры попросту не было. С одной стороны, запираться на своей половине поля, как это было против испанцев, точно не получится. Но с другой, справится ли центр обороны, составленный из медленного, но опытного Игнашевича и быстрого, но «зеленого» Кутепова, с такими «мастерюгами», как Ракитич, Модрич и Манджукич? Ответ на этот вопрос обязан был знать Черчесов, а нам оставалось только дождаться игры. В случае неудачного результата претензии предъявлялись бы тренеру — при любом его решении. Даже при очевидно отлично проделанной им работе на мундиале в целом.

И только игра могла дать ответ — разумная ли это храбрость Черчесова, или банальная глупость. Фото rfs.ru

История была на стороне России

При этом некоторые статистические выкладки из истории чемпионатов мира вселяли в болельщиков сборной России оптимизм. Хорваты до сегодняшней игры дважды уступали (стопроцентный результат) командам-хозяйкам ЧМ. В 1998 году они проиграл французам в полуфинале (1:2), а в 2014-м — бразильцам на групповом этапе (1:3). Кроме того, последние пять сборных стран, принимавших ЧМ, которые доходили до четвертьфинала, непременно выходили в полуфинал (Италия в 1990 году, Франция в 1998-м, Южная Корея в 2002-м, Германия в 2006-м, Бразилия в 2014-м).

Россияне начали очень живо, высочайшим прессингом заставляя хорватов суетливо действовать в центре поля. Это тактика «на горяченького» чуть не принесла результат уже на второй минуте, когда Дзюба вывел Черышева в борьбу с защитником «шахматных» в штрафной Субашича, из которой Денису нанести удар все же не удалось. Хорваты опомнились быстро, и вот уже Ребич опасно простреливал вдоль ворот, обыграв Кудряшова. Акинфеев отвел угрозу на угловой, с которого хорваты чуть не забили со второго этажа — тот же Ребич из убойной позиции после скидки Ловрена пробил выше ворот.

Шикарный гол Черышева. Таких «жертвы» казанского граффити на ЧМ не забивали

В общем, «шахматные» быстро пришли в себя и после нескольких кавалерийских наскоков хозяев турнира прибрали мяч и обложили штрафную Акинфеева серией стандартов и фланговых прострелов. Пожалуй, такое развитие событий было даже на руку российской сборной, ведь команде на этом мундиале лучше удаются быстрые атаки, а не позиционные. В итоге на 14-й минуте Дзюба убежал в контратаку, не совсем точно передал пас на Самедова, тот неплохо навесил, но не на Дзюбу, а на Черышева, с которым хорваты легко справились.

А на 31-й минуте для хорватов грянул гром в виде шикарного удара Черышева из-за пределов штрафной. Удара, которого мы не видели в России от «жертв казанского граффити» — Месси, Роналду и Неймара. И тут надо отметить Дзюбу, который выступил в комбинации идеальным перевалочным пунктом для доставки мяча под удар Денису — 1:0.

Надо отметить Дзюбу, который выступил в комбинации идеальным перевалочным пунктом



Сразу после этого хорваты будто с цепи сорвались, буквально переключив скорость в атаке. Защитникам сборной России пришлось сложно, и на 39-й минуте провалился правый фланг обороны, куда ворвался Манджукич и точно навесил на голову Крамаричу — 1:1. «Фишт» погрузился в тишину.

Второй тайм россияне начали нервно, регулярно теряя мяч в простейших ситуациях в опасной близости от ворот Акинфеева. Но хорваты не успели разогреться после перерыва и своими шансами не воспользовались. На 54-й минуте Черчесов отреагировал заменой Самедова, который и в игре с Испанией особо не блистал, — на поле появился Ерохин. Ну а хорваты продолжали доминировать, и контригра у россиян постепенно пропадала. На 60-й минуте после очередного провала в обороне лишь случай уберег ворота Акинфеева от гола после удара Перишича метров с четырех в упор. Мяч угодил в штангу.

Смолов вышел и стал антигероем

Давление хорватов к 65-й минуте достигло предельной отметки, а Черчесов пошел ва-банк, выпустив второго чистого форварда в пару Дзюбы — Смолова. Поле же покинул автор гениального гола Черышев. Справедливости ради отметим, что к этому моменту Денис здорово «наелся», еле передвигая ноги. Для Смолова же наступил «час Х», когда он получил возможность преобразовать провальный для себя ЧМ — в триумфальный. Если не для европейских селекционеров, то хотя бы для российских болельщиков.

Но быстрого эффекта не обнаружилось, как и самого Смолова на поле. В итоге Черчесову ничего не оставалось, как убрать с поля второго форварда Дзюбу, насытив опорную зону Газинским. И это не помогло. Команда Черчесова лишь чудом дожила до двух экстра-таймов.

Смолов, впрочем, «отметился» — нырком в чужой штрафной на 100-й минуте матча в худших традициях Неймара. И загубил передачу Головина в редчайшей контратаке российской сборной. Наказание последовало незамедлительно. Кросс хорватов в центр вратарской, Игнашевич не достал мяч, Домагой неловко пробил головой, и игровой снаряд хитро прошел мимо всех атакующих и обороняющихся игроков и издевательски медленно закатился в ворота Акинфеева — 1:2. Казалось, это все. Но…

Этот бразилец снял все вопросы о целесообразности натурализации легионеров для нашей сборной

Блестящий Фернандес счастлив играть за Россию. Верим!!! Но Смолов...

Россияне бились до свистка и даже создали парочку полумоментов со стандартов, чему способствовал выход на замену Алана Дзагоева, но не более того.

Второй экстратайм. 115-я минута матча. Россияне зарабатывают штрафной на самом углу штрафной. И тут срабатывает «конская связка». Дзагоев выдает самонаводящийся кросс, и Марио Фернандес изящным кивком головы кладет мяч в уголок — 2:2! Этот бразилец снял все вопросы о целесообразности натурализации легионеров для нашей сборной. Буквально на днях Фернандес «божился», что он счастлив играть за Россию. Верим!

Все в этом великом матче решалось в серии 11-метровых ударов. И неправ тот, кто называет это лотереей. Это битва нервов, характеров, хладнокровия и несгибаемости! Первым бьет Смолов… Слабо и не в угол — вратарь отбивает рукой. Брозович — точен. Дзагоев уверенно разводит мяч и Субашича по углам. Акинфеев!!! Тащит удар Ковачича. Герой экстратайма разбегается «на рубль» и бьет мимо ворот. Игорь почти тащит удар Модрича, но мяч от руки вратаря все-таки в сетке. Игнашевич «Железные нервы» точен. Вида обманывает Акинфеева. Кузяев все-таки оставляет ему последний шанс… Но Ракитич точен. Хорватия вырывает победу во второй серии пенальти подряд.

Что ж, в полуфинале Англия дождалась Хорватию, а не Россию. Но упрекать эту команду Черчесова совершенно нет желания. А обсудить состояние российского футбола в целом будет правильнее после небольшой паузы.

Артур Халилуллов, фото twitter.com/teamrussia