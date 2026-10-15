Минобрнауки предложило ввести предоплату за первый семестр для абитуриентов

Нововведение должно исключить практику заключения договоров с несколькими университетами и блокировку мест

Фото: Динар Фатыхов

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект изменений в порядок приема в вузы, который обязывает абитуриентов оплачивать обучение за первый семестр для зачисления на платные места.

Нововведение должно исключить практику заключения договоров с несколькими университетами и блокировку мест.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, для зачисления на платное обучение потребуется не только заключение договора, но и его оплата (полностью или частично — не менее одного семестра). Оплата может быть произведена за счет материнского капитала или образовательного кредита. Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В министерстве пояснили, что предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более справедливым, решив проблему «виртуального» конкурса. Сейчас правила приема не требуют обязательной оплаты для зачисления, что позволяет абитуриентам занимать места в нескольких вузах одновременно.

Напомним, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратиться к правительству РФ с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до «наведения порядка в этой сфере».

Зульфат Шафигуллин