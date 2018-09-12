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ФАС РТ оштрафовала замдиректора «Челны-мяса» за «халяльную» свинину на 4 тысячи рублей

07:52, 12.09.2018
ФАС РТ оштрафовала замдиректора «Челны-мяса» за «халяльную» свинину на 4 тысячи рублей
Фото: halalrt.com

Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ оштрафовало замдиректора ООО «Челны-мясо» Ильгиза Шакирова на 4 тыс. рублей за продажу «халяльной» свинины.

Проверку проводила прокуратура Тукаевского района. Она-то и выявила нарушения в рамках закона «О рекламе», сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, громкий скандал разразился в июне этого года после выпуска компанией свинины с надписью «халяль». Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить всю маркированную продукцию на соответствие требованиям, а в ДУМ РТ сменили главу комитета по стандарту «халяль».

ОбществоВласть Татарстан
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