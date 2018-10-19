Бюджет Татарстана будет выделять на строительство метро в Казани по 1 млрд рублей в год

Власти Татарстана планируют за три года выделить на строительство метро в Казани 3 млрд рублей. В бюджете на 2019-2021 гг. заложены ассигнования по 1 млрд рублей в год.

«Бюджетные ассигнования на строительство метрополитена в Казани предусматриваются ежегодно в объеме 1 млрд рублей», — цитирует ТАСС материалы Госсовета РТ, представленные на вчерашнем заседании.

Напомним, что в конце августа, на день города, в Казани открыли станцию метро «Дубравная». В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. Теперь власти республики планируют переключиться на строительство второй ветки метрополитена. Она должна растянуться на 20 км и включить в себя 12 станций. В рамках первого участка планируется ввести четыре станции: «Фучика», «Ломжинская», «10-й микрорайон» и «Сахарова».