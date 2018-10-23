Штрафы для самозанятых: «Может, внести другое — наказывать государевых людей с расходами выше их доходов?»

В Госдуме предлагают забирать доход у подрабатывающих мам за уклонение от налогов. Эксперты в ответ предлагают присмотреться к неприличным тратам депутатов

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил карать самозанятых за неуплату налогов штрафами в размере их дохода. Но те, кто подрабатывает нелегально, пока не готовы узаконить бизнес, потому что скромные заработки едва позволяют их семьям сводить концы с концами, а на уплату налогов средств уже не хватает. О том, почему, по мнению экспертов, предложение депутата может только повредить легализации рынка и как мамочки в декрете в ожидании принятия законопроекта уже боятся продавать свои тортики, — в материале «Реального времени.

Самозанятым пригрозили штрафами

Пока Татарстан, Москва, Московская и Калужская области готовятся с 2019 года тестировать специальное приложение для самозанятых, в Госдуме думают, как наказать тех, кто не хочет платить налоги со своей коммерческой деятельности. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») предложил лишать таких самозанятых их дохода.

— В данном случае хочется предложить и механизм, если люди не воспользуются этим уже абсолютно льготным режимом. Мы предлагаем: если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который получил, — заявил Макаров. Распространяться о деталях штрафных санкций он не стал, но отметил: «Могу сказать одно — это будет».

Впрочем, позже он уточнил, что речь идет о тех, кто сам пошел на режим льготного налогообложения: «Мы вводим штраф в рамках этого режима. Если кто-то не вошел в режим, если выявится, что он не платит налоги, — у него общая уголовная или обычная налоговая ответственность по тем статьям, которые у него будут: не заплатил НДФЛ, в зависимости от суммы неуплаты налога и т. д. Тут ничего не меняется», — пояснил Макаров. — Ничего другого здесь нет. Это режим для тех, кто уже зарегистрировался. То есть ты сам заявил, что этим пользуешься, ты сам пошел на этот режим, и ты его нарушаешь. Только для них».

Предполагается, что в пилотном проекте при расчетах за нарушение порядка или сроков формирования фискальных чеков самозанятых ждет штраф в 20%, но не менее 1 тысячи рублей от суммы дохода, по которому не был выставлен чек. За повторное нарушение в ближайшие полгода предполагается штраф в полную сумму скрытого дохода, но не менее 5 тысяч рублей.

Напомним, что льготный налоговый режим предназначен для физлиц, которые зарабатывают без работодателя и привлечения наемных сотрудников. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам устанавливается налоговая ставка в 6%, физическим лицам — 4%. Ограничения по режиму составляют 2,4 млн дохода в год. Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении 25 октября.

«Для казны эти налоги — смешные суммы, а для домохозяйки — существенные»

Жительница Казани Алия Зарипова (имя изменено) сейчас в декрете и, чтобы помочь семье копеечкой, занимается изготовлением шоколадных конфет ручной работы.

— Мы же этим не по приколу занимаемся, а зачастую ради денег — у кого ипотека, у кого дети. Декретные мало, кто хорошо получает, да и всего полтора года. Но в семье было два работающих человека, а сейчас один, работающий на трех человек. Кроме того, частенько эта деятельность носит временный характер: есть время — подзаработаю до выхода на работу, но вдруг не попрет, не будет хватать времени, сил или клиентов, — рассуждает самозанятая.

По ее мнению, с учетом налога и так прибыль будет незначительной, а если еще при оформлении им грозят санкции в виде штрафа в полную ее сумму, то дело станет совсем невыгодным.

— Чтобы платить налоги, надо оформляться. Да и если платить налог, то прибыль будет вообще смешная. Конкуренция в больших городах — ого-го, поэтому цены максимально занижаем, для казны эти налоги — смешные суммы, а для домохозяйки — существенные. И вообще, надоело, что простой люд жмут со всех сторон, чего они добиваются? — недоумевает собеседница издания.

У ее коллеги Полины Ивановой (имя изменено) схожая ситуация — воспитывая в декрете нескольких детей, занимается изготовлением тортов. Инициатива депутата Макарова ей не по душе.

— Конечно же, я против. В данный момент заказов у меня на минимуме. И как такового дохода-то нет. И еще платить? С чего? Получается, душат мелкий бизнес уже в начале развития. Даже раскрутиться возможности нет. Даже рекламу боишься делать в соцсетях. Вдруг увидит какой-нибудь инспектор под прикрытием! И все!!! Хана твоему любимому делу, — переживает мамочка в декрете.

По мнению музыканта и журналиста Сергея Ставрограда, он имеет полное право не платить налоги за свою деятельность.

— Отвечу как самозанятый, не имеющий желания платить налоги по причине отказа совести вкладываться в 90% каналов их распределения (к примеру на немереную зарплату и пенсии госчиновников). Считаю, что имею на это полное право, так как не пользуюсь бесплатными социальными услугами системы, а выбираю то, что нужно, из альтернативных коммерческих структур (кстати, они и платят налоги с наших доходов). Отнестись к этой инициативе могу как к шкурной, недальновидной и даже провокационной. Вводить меры будут, не глядя на нас, как и мы будем при таком отношении жить не благодаря подобным мерам, а не смотря на них, изыскивая пути жизни вопреки законам, оторванным от реальной жизни всей России. Кому говорить, что не стоит? Кто нас слушает и слышит?

Инициативу Андрея Макарова он воспринимает исключительно в негативном ключе.

— Еще больше уклоняться — это неправильная формулировка. Нет. Будем продолжать жить на доходы, с которых нечего заплатить как налоги, ибо не за что в том числе. Нет доходов — нет налогов. Ярлык «самозанятый» не значит, что это халявный потребитель государственных услуг или имеющий доходы, с которых обязательно надо состричь шерсти клок. Всего хорошего Андрею Макарову, пусть держится там. Помнится, весной он, выступая на завтраке Сбербанка, сетовал на отсутствие денег для выполнения задач, поставленных посланием президента РФ. Скорее всего, учитывая наделанное законодателями за это время, председатель Макаров все еще изыскивает средства на «минном поле» самозанятого населения, чтобы залатать бюджетные бреши и отчитаться о проделанной работе, ведь конец года близок.

«Прежде чем грозить самозанятым «кнутом», нужно обеспечить «пряники»

Бизнес-омбудсмен в Татарстане Тимур Нагуманов говорит о том, что санкции — это не путь становления легального рынка самозанятых.

— Я убежден, что штрафные санкции — не решение для стимулирования легализации самозанятых. До тех пор, пока мы не находимся в той ситуации, когда множество самозанятых предпринимателей массово обозначились и зарегистрировались, — штрафы не будут работать. Предприниматели предпочтут продолжить работу в тени, нежели подводить себя под риск штрафов. Уверен, что прежде чем грозить самозанятым «кнутом», нужно обеспечить «пряники». Политика развития самозанятости должна быть направлена на создание комфортных, прозрачных условий для работы самостоятельных предпринимателей. Сейчас эта работа ведется — государство создает механизмы, которые будут мотивировать предпринимателей, работающих на себя, вести деятельность официально, — дал комментарий уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

По его мнению, сейчас нужно сконцентрироваться на создании благоприятной среды для легализации бизнеса самозянатых.

— Мы провели качественное исследование самозанятости в Татарстане, провели ряд фокус-групп с самостоятельными предпринимателями, чтобы выяснить их опасения и ожидания от легализации, понять, чего они хотят от государства в обмен на свой выход в официальное поле. Многие самозанятые готовы развиваться, масштабироваться. Их ожидания вполне понятны: нулевая бюрократия, максимальная цифровизация всех процессов так, чтобы с государством они взаимодействовали только удаленно. Многие ожидают надзорные каникулы, льготы, налоговые вычеты. Если мы поможем самозанятым, упростим стартовые требования и создадим среду для развития в соответствии с их ожиданиями, возможно, многие из них в будущем создадут свои компании. Но для такого прорыва нужны условия, — отмечает Тимур Нагуманов.

Экономист Никита Кричевский задается вопросом, каким образом Макаров планирует взыскивать в случае неуплаты налогов этот самый доход с самозанятых, ведь доподлинно установить его сумму не представляется возможным.

— Люди во власти, по-моему, окончательно потеряли связь с реальностью. Когда Путин исправлял 282-ю статью, он говорил, что избавляет ее от маразма. Вот он избавил 282-ю от думского маразма, и тут же вылез другой маразм. Теперь мы решили наказывать самозанятых на всю сумму их дохода. Откуда у них этот доход? Может, имело смысл одновременно с этим предложением внести другое — жестоко наказывать государевых людей с расходами выше их доходов?! Тогда бы люди, возможно, начали прислушиваться, а может, даже поверили бы, — комментирует ситуацию экономист.

К лоббируемым председателем Госдумы по бюджету и налогам инициативам он относится с большим скепсисом.

— Макаров всегда отличался тем, что, предлагая и внося поправки, которые нравились бизнес-сообществу, вместе с ними проводил вторыми пунктами совершенно другие поправки, которые давали невиданные льготы крупному бизнесу или удовлетворяли чьи-то корыстные интересы. Например, несколько лет назад Макаров вносил поправки о том, чтобы заморозить повышение ЕНВД, вторым пунктом шло предложение во время курса валюты в районе 60 пересчитывать задолженность крупным олигархических компаний по курсу на 1 июня 2014 года — по 33 рубля. Таким образом, эти компании не попадали под интересы налоговых органов. Он выводил их из повышенного внимания налоговиков, — приводит пример Кричевский.