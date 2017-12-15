Слова года: «мой парень татарИн», «шпингалет» Фатиха Сибагатуллина и «Энгель-хранитель» татарского языка

Крылатые выражения-2017: потерь было больше, чем приобретений

«Реальное время» составило топы устойчивых речевых оборотов республиканского и федерального значения за последние 12 месяцев. Список подтверждает: это был непростой год.

10. «Парижский Сабантуй»

Татарский национальный праздник Сабантуй засветился в этом году еще в одной мировой столице — Париже (напомним, в разные годы он проводился также в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне и других мегаполисах).

Все вроде бы хорошо — праздник шагает по планете, метя в список исторического нематериального наследия ЮНЕСКО — если бы не оставшийся после парижского мероприятия финансовый «осадочек».

Татарский национальный праздник Сабантуй засветился в этом году еще в одной мировой столице — Париже



9. «А мой парень татарИн»

Продолжатель появился у прошлогоднего мемоносителя — певицы и видеоблогера Tatark'и. Теперь татарскую тему в российской поп-музыке эксплуатирует еще и «Аигел», проект петербургского музыканта Ильи Барамии и поэтессы Айгель Гайсиной, живущей ныне в Набережных Челнах.

Песня «Татарин», которую Айгель исполнила в передаче Ивана Урганта на Первом канале, написана по мотивам ее личной истории. Клип на «Татарина» набрал 2,8 млн просмотров на YouTube (для сравнения, клип на «Алтын» Tatark'и там же посмотрели 29,2 млн раз).

8. «Прощай, Хания»

К сожалению, в нашем топе есть и печальное словосочетание. В уходящем году скончалась главная татарская певица, народная артистка Татарстана и Башкортостана Хания Фархи (Хания Биктагирова). Великая Альфия Авзалова называла ее своей наследницей.

К чести ГИБДД, ведомство по итогам внутренней проверки решило не наказывать инспектора. Фото prav.tatarstan.ru



7. «Вот такой шпингалет!»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Фатих Сибагатуллин прогремел на всю Россию, пожаловавшись на падение авторитета депутатов, которое проявляется, например, в том, что «даже ГАИ» осмеливается останавливать их автомобили. Вот эти слова попали в медийное пространство благодаря корреспонденту «Реального времени»:

— Написано «Госдума», а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет* остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: «Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!». Без суда посягать на личное имущество депутата никто не имеет права, только по решению суда. Потом уехали мы, я сам хотел сесть за руль и уехать.

К чести ГИБДД, ведомство по итогам внутренней проверки решило не наказывать инспектора.

*Шпингалет — засов с рукояткой и фиксатором, удерживающим его в одном из крайних положений, помещенный в корпус.





Казань встретила КриРо своеобразно. Фото Максима Платонова

6. «Роналду в Казани»

Месси, Ибрагимович, Хави, Иньеста, Анри, Это'О, Балотелли, Виейра, Фалькао и другие мировые звезды в Казани были (и играли), а вот Криштиану Роналду до июня 2017 года — нет. Этот пробел был устранен благодаря Кубку конфедераций, матчи которого прошли в том числе в столице Татарстана.

Казань встретила КриРо своеобразно — напротив окон гостиницы, в которой остановилась португальская сборная, появилось граффити с его изображением. Таким образом был оживлен и неказистый вид из окон. Кроме того, некие ушлые люди, взяв у Роналду автографы, начали продавать их на сайте бесплатных объявлений.

К слову, матч Мексика — Португалия на «Казань Арене» вошел в историю как первая официальная игра на международных турнирах, в которой судейское решение (отмена гола) было принято с помощью видеопросмотра. Припишем же Татарстану еще один мем: «Видеоповторы рулят»!

5. «Лучшего пока не имеем»

После падения «Татфондбанка» ответственным со стороны государства за этот нехороший эпизод был назначен премьер-министр РТ и председатель совета директоров банка Ильдар Халиков. В первой из этих ипостасей его заменил экс-вице-премьер Алексей Песошин, которого президент Татарстана Рустам Минниханов представил на сессии Госсовета РТ так:

— Наш кандидат прошел огромный путь, работал и в бизнес-структурах и руководителем предприятия, возглавлял районный уровень, работал в городе, руководителем исполкома города, в правительстве с 2014 года. Лучшего мы пока не имеем, поэтому прошу поддержать кандидатуру.

Спортивный мем года в Татарстане связан, конечно же, с возвращением в «Рубин» Курбана Бердыева. Фото Максима Платонова

4. «Бердыев возвращается»

Спортивный мем года в Татарстане связан, конечно же, с возвращением в «Рубин» Курбана Бердыева, благодаря которому на самом деле и побывали в Казани футбольные звезды из п. 6.

Через месяц с небольшим после этого события тренер дал развернутое эксклюзивное интервью «Реальному времени», которое продемонстрировало некоторые изменения во взглядах на жизнь футбольного гуру. Оно изобилует фразами вроде «со временем понял, что в чем-то был неправ» и «я уже немного другой».

3. «Государство построено не по договорному типу», или «Договор всё»

В Татарстане до последнего ожидали, что федеральный центр пойдет-таки навстречу и перезаключит с ним договор о разграничении предметов ведения и полномочий. В республике даже периодически отодвигали формальный срок действия договора 2007 года, чтобы дать Москве такую возможность.

Но через несколько дней после срыва последнего «дедлайна» первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко очень буднично (для пущей будничности было выбрано воскресенье) объяснил всем, что договор сыграл «важнейшую историческую роль» и теперь ему пора отправляться в эту самую историю.

Очевидный «хедлайнер» здесь «Татфондбанк», расследование энергичной деятельности которого займет, похоже, еще не один год. Фото Максима Платонова

2. «Банкопад»

Такой масштабной зачистки банков в Татарстане еще не было; в этом году потеряли лицензию на осуществление банковской деятельности шесть кредитных организаций «Татфондбанк», «Интехбанк», «Татагропромбанк», «Спурт-банк», «Анкор-банк» и «Булгар-банк» (последний к моменту отзыва лицензии базировался в Ярославле).

Сюжет «Банковский кризис в РТ» собрал в уходящем году наибольшее количество материалов в «Реальном времени» — 855. Очевидный «хедлайнер» здесь «Татфондбанк», расследование энергичной деятельности которого займет, похоже, еще не один год.

1. «Татар теле»

Наконец, самое резонансное словосочетание года в Татарстане — «преподавание татарского языка в школах». Воздержимся сейчас от очередного нагнетания страстей — просто констатируем, что эта история породила множество достаточно креативных мемов — от «Энгель-хранитель» (Энгель Фаттахов, экс-министр образования и науки РТ, — прим. ред.) до «пусть всегда будет «Солнце» («Солнце» — единственная в Татарстане школа, не выполнившая требования прокуратуры о приведении учебного плана в соответствие с федеральным образовательным стандартом и подавшая на нее в суд, прим. ред.).

А под занавес этой недели с легкой руки Владимира Владимировича в обиход вошло татарское выражение «Путин бабай», поначалу неверно прочитанное адресатом. О нем — чуть ниже.

Фото Максима Платонова

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«ГАЗ за вас!» и «#ПутинБабай» «Если бы у этого лета было лицо», «июбрь» и «шел 85-й день марта» «Он вам не Димон», «митинговая школота», «тьфу на тебя» и «переобуться в воздухе» Губернаторопад «Реновация», «снос пятиэтажек» и «Зарядье» «Баттл» (вообще) и «Оксимирон vs Гнойный» (в частности) «Пхенчхан», «царапины на пробирках» и «нейтральный флаг» «Майнинг» и «криптовалютный бум» «Революция», «Троцкий» и «демон революции» «На донышке» и «быдло-город» «Нелюбовь», «Матильда» и «Игра престолов» «Корзинка с колбасками» «Кандидат «против всех» в юбке», «винишко-тян» и «феминитивы» «Мальчик из Нового Уренгоя» и «город Бундестаг» «Гомеопатия» и «рутений-106»





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