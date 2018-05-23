Билялетдинова признали лучшим тренером сезона в КХЛ

Зинэтула Билялетдинов, возглавляющий казанский «Ак Барс», признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2017/18.



Президент «Ак Барса» Наиль Маганов признан лучшим руководителем клуба по итогам сезона. Он был удостоен приза имени Валентина Сыча — президента Федерации хоккея России с 1994 по 1997 годы. В прошлом году приз получил вице-президент СКА Роман Ротенберг, сообщает ТАСС.

Напомним, под руководством Билялетдинова «Ак Барс» в завершившемся сезоне в третий раз в своей истории стал победителем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ казанский клуб со счетом 4:1 победил московский ЦСКА.