В Казани до 5 ноября частично перекроют движение по улицам Толстого и Щапова

Ограничения связаны со строительством газопровода и начнутся с 19 октября

Фото: Реальное время

В Казани частично ограничат движение транспорта по улицам Толстого и Щапова в связи со строительством газопровода. Ограничения начнутся 19 октября и продлятся в разных участках до 5 ноября, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

На пересечении улиц Толстого и Щапова в районе дома №47/7 движение перекроют с 19 по 25 октября. Участки на улице Толстого у дома №17/28, а также на улице Щапова у дома №6к1 по Толстого будут закрыты с 19 октября по 5 ноября. Кроме того, на улице Толстого у дома №8 проезд ограничат с 21 по 27 октября, а у дома №68 по Карла Маркса — с 28 октября по 3 ноября.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в последнее время в столице Татарстана активно работают над модернизацией транспортной системы города. Так, накануне было решено ввести одностороннее движение на улице Рашита Салахова, а на прошлой неделе в Казани на четырех улицах поменяли приоритеты движения.

При этом в начале октября казанские власти объявили об ограничении движения на улице Фучика на срок до двух лет. Сегодня стало известно об изменении маршрута 89-го автобуса.

Зульфат Шафигуллин