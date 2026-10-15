Матч «Рубина» с «Оренбургом» в Кубке России в Казани пройдет с Fan ID

Раньше на кубковые игры по футболу можно было попасть без паспорта болельщика

Фото: Динар Фатыхов

Матч «Рубина» с «Оренбургом» в Кубке России в Казани пройдет с Fan ID. Встреча на «Ак Барс Арене» стартует в 18.30 по московскому времени.

Раньше на кубковые игры по футболу можно было попасть без паспорта болельщика. С 1 октября в России решили расширить действие закона об обязательном Fan ID с матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) до поединков в Кубке России в Пути РПЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент на игру «Рубина» и «Оренбурга» открыли продажу билетов лишь на ограниченном количестве секторов. Верхние ярусы стадиона будут закрыты, вход на фанатские трибуны (Северная и Южная) ограничен иными условиями.

В связи с распространением Fan ID на матчи Кубка России в игре «Рубина» с «Оренбургом» эксперты ожидают антирекордных показателей посещаемости для казанской арены.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды, завершив обе игры вничью с одинаковым счетом 1:1. Вначале в рамках 3-го тура РПЛ «Рубин» и «Оренбург» не выявили победителя в Казани, а затем в 3-м туре Кубка России в Оренбурге.

Сегодняшний матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер».

Напомним, ранее команда Франка Артиги проиграла на домашней арене московскому «Динамо» в рамках чемпионата РПЛ со счетом 0:1. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин