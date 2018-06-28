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«Пошли вон!»: инвестор провалил слушания по МСЗ

20:40, 28.06.2018 39

Для комиссии слушания состоялись, для участников — нет

«Пошли вон!»: инвестор провалил слушания по МСЗ Фото: Юлия Косолапкина

Градус вторых слушаний по МСЗ выдался под стать установившейся жаре. Больше половины потенциальных участников остались за бортом, и им пришлось брать небольшой ДК штурмом. Те, кто смогли попасть внутрь, не стали слушать выступления, с самого начала освистывая и перекрикивая выступающих. Подробности — в материале «Реального времени».

1 200 или 360?

Вторые публичные слушания по МСЗ посвятили оценке воздействия на окружающую среду. Только к началу большинство из пришедших и зарегистрировавшихся не смогли попасть внутрь небольшого ДК. Центральный и запасные входы окружала плотная толпа людей, которых по-прежнему продолжали регистрировать, но внутрь уже не пускали. Со слов активистов ЖК «Салават купере», некоторые из участников пришли с утра, но все места внутри были заняты подставными людьми. Другие утверждали, что в зал не могут попасть аккурат с 13 часов, когда началась регистрация.

Ближе к началу слушаний пришедшие недоумевали, для чего же тогда регистрация, если внутрь уже не попасть. Ответ от сотрудников ЧОПа был один, что внутри мест нет.

— Почему выбрали такой зал, если знали, что людей будет больше?

Ответ повис в воздухе. Странно, что перед зданием ДК предусмотрели торговлю водой, но количество мест не рассчитали.

Охрана, пропустив еще несколько человек внутрь, среди них оказался и корреспондент «Реального времени», захлопнула двери. В зале на сцене уже сидел президиум, среди его членов были первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, руководитель отдела экологии и охраны труда «АГК-1» Елена Ямщикова, замгендиректора компании Дмитрий Белов. Ни одного свободного места в зале не было, но многие люди ходили в коридорах возмущенные, что остальных не пускают.

Большинство из пришедших и зарегистрировавшихся не смогли попасть внутрь небольшого ДК

— Что вы делаете, там драка! До чего вы доводите? — обращались к президиуму попавшие в зал. Несмотря ни на что, было решено начинать. Как только к трибуне вышел Алексей Фролов, недовольные начали «затопывать» его слова.

— Конечно, у нас сегодня встреча непростая. Но давайте соблюдать регламент — сначала доклады выступающих, потом вопросы-ответы, — сквозь шум продирался замминистра. — Председатель комиссии — Максим Обатнин, руководитель исполкома Осиновского сельского поселения, ведущим слушаний являюсь я, Алексей Фролов, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. На слушания зарегистрировались и присутствуют 360 человек…

На этих словах его прервала буря недовольных. Позже активисты не раз озвучивали, что на слушания регистрировались 1 200 человек, о чем инвестору МСЗ было известно.

«Микрофон», «Нет МСЗ»

У активистки Веры Керпель возникли предложения к регламенту, которые она хотела озвучить. Не сразу пробравшись на сцену, уже в микрофон она смогла сказать: «Общественные слушания — форма прямой, непосредственной демократии. Носителем власти является народ». Тут же активистку поддержали бурными аплодисментами. Долго воздействовать на 360 человек ей не дали, отключив вскоре микрофон и попросив уйти со сцены. Препирания Керпель и сотрудников ЧОПа длились довольно долго. Все это время обезумевшая толпа рвалась войти через запасной вход в конце зала.

— Микрофон! Микрофон! — быстро сориентировались те, кто был внутри.

Слова ей не дали, Фролов продолжил говорить, пригласив главного инженера проектов управляющей компании «ГК-холдинг» Владимира Романенко. За микрофон возникла настоящая битва: активистка Керпель еще не все сказала, Романенко же никак не мог подступиться к нему. Но в какой-то момент смог его вытащить и отойти до стола президиума, там и начал свое выступление. Люди все равно его не слушали, многие стали не только топать, но и разворачиваться спиной.

Шум в зале не прекращался ни на минуту. В какой-то момент активисты, оставшиеся у запасного входа, прорвали оборону и толпой ввалились внутрь. Им аплодировали. Народу, который сидел здесь с начала и уже чуть сбавил обороты, это было как глоток свежего воздуха. Шум усилился многократно и уже перерос в ор как раз к выступлению заместителя директора по науке ООО «НефтьСтройПроект» Виктора Белоногова. С его слов, компания занималась подготовкой экологических изысканий. На его выступление никто не обращал внимания. Все скандировали: «Против!», «Нет МСЗ!».

— Пошли вон! — летело в сторону президиума.

— Посмотрите на данные, — начал было начальник отдела по обращению с отходами Минстроя РТ Рустем Богданов, но не успел закончить.

— Это вы посмотрите на людей, почему не пускаете?!

Новая комиссия

В какой-то момент выступление прекратилось, микрофон у выступающего вырвала активистка, но говорить в него не смогла — звук быстро убрали. Слушания уже давно потеряли контроль, самые бойкие активисты стали выходить на сцену, подходить с вопросами к выступающим. Церемониться не стали — разметали все бумаги, раздвинули столы и даже прошлись по ним. Полиция и ЧОП на это никак не реагировали. Видимо, из любопытства внутрь зашли несколько подростков, просто глазея. Почему-то это не понравилось одной из женщин, которая тоже только что подошла, и она ударила школьника. Задерживать ее никто не торопился, кажется, охраны совсем не было, хотя до начала слушаний так сказать было нельзя. Неадекватная женщина получила доступ к микрофону и с помощью мата попыталась донести, что ей нужна поликлиника. Останавливать ее, похоже, опасались.

После ее ухода активистам пришлось говорить со сцены в мегафон, микрофон снова отключили. Фролов еще пытался взять ситуацию под контроль, но его уже никто не слушал, закидывали бумажками. Остальные члены президиума как будто растворились, хотя представители АГК-1 еще присутствовали, но не принимали никаких мер. Тем временем в мегафон объявили о создании новой комиссии. Прозвучало, что та, которая была здесь, незаконна. «Где ее председатель — руководитель исполкома Осиновского поселения Максим Обатнин? Почему здесь вы?», — обращались к Фролову. И тут же начинали скандировать: «Фролов, уходи».

Слушания уже давно потеряли контроль, самые бойкие активисты стали выходить на сцену, подходить с вопросами к выступающим

В новую самопровозглашенную комиссию вошли одни из самых ярых активистов — Гульнара Гилязова и Альбина Гайфуллина, которую признали председателем комиссии. Стать членом новой комиссии захотел и некий генетик Радик Гайфуллин, о котором активистка Вера Керпель со сцены добавила «неизвестный мне». Неудивительно, что после такой презентации все были против его участия, хотя он убеждал, что в таком случае эта комиссия коррумпирована, раз он туда не может попасть. К «работе» также пригласили некоторых членов президиума, например, Елену Ямщикову, но приглашение не было принято. Только звучали требования, чтобы Фролов ушел, а руководитель исполкома, наоборот, появился.

— Мы предоставили полную информацию, слушания считаются закрытыми и состоявшимися, — почти истерически, пытаясь перекричать толпу, выкрикнула Ямщикова. И тут же исчезла со сцены в какую-то боковую дверь. Фролов не заставил себя долго ждать.

«Оккупантов гнать в три шеи»

Активисты никуда расходиться не торопились и заявили снова в микрофон, что они не признают слушания состоявшимися.

— Мы пытаемся дождаться комиссии. Пожалуйста, оставайтесь, дождитесь, ведь мы так долго боролись. Нужно подготовить наш протокол с подписями, что мы не признаем слушания состоявшимися, — увещевали со сцены Керпель и Гайфуллина.

Тут же стихийно начался сбор подписей. Один из противников стройки, глава антиядерного общества РТ Альберт Гарапов утверждал, что без завода можно обойтись.

— Здесь целый этаж книжками забит, но нет ответов, нужен ли завод нам, согласны ли мы с ним жить, — выступил Гарапов.

— Оккупантов гнать в три шеи, — призывал другой активист, имея в виду инвесторов МСЗ.

В итоге Обатнин так и не приехал, хотя участники слушаний пытались до него дозвониться. Со своей стороны они составили и подписали акт о том, что слушания не состоялись. По поводу их проведения активисты собираются обращаться в прокуратуру.

Юлия Косолапкина, фото и видео автора
ОбществоПромышленностьЭнергетикаВласть Татарстан
комментарии 39

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    по статье - провалил слушания не инвестор, а администрация поселка, депутаты от народа и представитель Правительства...
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  • Анонимно 28 июня
    Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре.
    Уильям Шекспир
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  • Анонимно 28 июня
    Активисток давно пора призвать к ответу - в 1917 году половые психопатки уже возбуждали народ и хорошо известно чем это кончилось.
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    Анонимно 28 июня
    О чинуши подключились к комментариям
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    Анонимно 28 июня
    Как же нужно не любить и не уважать свой народ, что бы позволить строить МСЗ прямо рядом с жилыми домами.
    В зал посадили кучу подставных жителей, которые от стыда даже головы не решались поднять, а реальных людей оставили за дверями на улице.
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    Анонимно 28 июня
    Это вас надо к ответу пора прилечь, а не народ
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    Анонимно 29 июня
    С чего же привлекать, я там был, если бы не народ внутри так бы и стоять мне снаружи. Почему не пустили всех во внуть. Народ против что тут не понять. Пора послушать народ. Не с того конца рыбу едим, надо делать раздельную сортировку, и строить мусороперерабатывающие заводы. а потом уже и сжигать нечего. Счас вбухнем деньги, а потом переработку не наладим. А это сырье и куча рабочих месть. Опять же места на полигоне хватит потому что захоранивать пищевые отходы только, оно и как удобрение пойдет под будущие парки на этих полигонах, а может и тоже в переработку можно, из него газ метан добывают. Так то. А пока не научились перерабатывать всё вторсырье надо строить склады и создавать объемы под будущую переработку под которую придет бизнес и идеи как перерабатывать.
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    Анонимно 29 июня
    Трусливый Аноним, тебя не спросили, они не скрываются под личиной " аноним", и мы их уважаем.
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    Анонимно 29 июня
    так ты тоже аноним неадекват
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    Анонимно 29 июня
    А что взамен? Чиновники, которым на все наплевать , кроме своего кармана?
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  • Анонимно 28 июня
    Фамилия Веры, Керпель, все же.
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  • Анонимно 28 июня
    Мы против мсз!!!
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  • Анонимно 28 июня
    Пусть не строят рядом с народом!!!
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  • Анонимно 28 июня
    В 21 веке живём. Завод нужен, нужны рабочие места, мусора очень много. Заводу нужен только контроль экологов настоящих, специалистов знающих своё дело. Говорунов, болтающих много, а народ как овцы . С ними надо работать, объяснять необходимость завода.
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    Анонимно 28 июня
    Нужна сортировка и переработка, а потом можно думать нужен завод или нет.
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    Анонимно 28 июня
    Нужна сортировка и переработка ,а не сжигание!!!
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    Анонимно 28 июня
    Глупая овца тот, кто это написал, раз до него не дошёл ещё весь смысл того, что делается. Говорено-переговорено про мусоро-перерабатывающее предприятие, сжигаться должна минимальная часть отходов, свалившийся с луны аноним, просвещайся.
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    Анонимно 29 июня
    Сам ты глупая овца. Какая такая минимальная часть, она у тебя из чего состоит. Там тот же пластик, металл, бумага и пищевые отходы. Надо учится всё перерабатывать. А пока не умеем создавать объемы. Если ты меня спросишь сколько места надо, я скажу что не больше чем сейчас свалки. Тока в отличии от свалки он сухой и чисты. Значит не воняет , ни гниет и крысы в нем не заводятся, а лежит себе тихо в ожидании будущих идей. А на кучу сырья и бизнес бежит. Каждый его захочет применить у себя, даровое сырье, если возможно. Будет думать об этом и брать в расчет.
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    Анонимно 29 июня
    Экологи эти пусть сначала со свалками и заинском разберутся и виновных накажут, потом мы в экологов поверим
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    Анонимно 29 июня
    В 21 веке живу и мне сжигать мусор не надо, как и в 20. Объем воздуха который необходим для сжигания 14 м.куб. на 1 кг, теперь смотри сколько мусора получится из 1 кг. И всё это в воздухе и перемещается. А потом дети с отклонениями у каждого рождаются. А еще опасная зола. Которую надо как то утилизировать.
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  • Анонимно 28 июня
    Я вроде систематизировал активистам, но че то это уже финиш
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  • Анонимно 28 июня
    Сказано было"не будите осиновый рой'А что вы ожидали,?Что люди будут довольны строительством МСЗ рядом со своими домами?Сегодня инвестор показал,как будет проводиться общественный контроль выбросов,на завод никого не допустят, кроме коррумпированных экологов и чиновников,и помогать им будут в этом бандиты из Подмосковья.Это наша земля,и нам решать,что на ней будет стоять,а не той кучке бандитов,которые хотят срубить бабло на здоровье и жизни людей.,
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  • Анонимно 29 июня
    Как не жалко детей которые могут пострадать от МСЗ. Пусть строят в другом месте.
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  • Анонимно 29 июня
    Против мсз!!!
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  • Анонимно 29 июня
    О каком доверии к инвестору может идти речь, когда у дверей он выставил парней из а-ля 90-х ?! Которые не пускали в зал ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ участников слушаний. Людям терять нечего: пенсию уже отобрали, НДС повысили, бензин с коммуналкой дорожает итд. Продолжать можно бесконечно.
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    Анонимно 29 июня
    ну парни же были без оружия... и сплоченные... местных таких не стало.
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  • Анонимно 29 июня
    РВ молодцы что освещаете данный вопрос !
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  • Анонимно 29 июня
    План инвестора был такой:

    1. Максимально уменьшить количество людей, пришедших на слушания. Арендовать зал поменьше, по максимум наполнить места подставными.
    2. В коммисию ввести "своих" во главе "своего" председателя
    3. Активистам выступать не давать, для этого выключать у них микрофон
    4. Зал наполнить подставными. Они зададут заранее согласованные вопросы, и не дадут задать "недобные" вопросы жителям
    5. "Свой" глава коммисии оформит слушания как состоявшиеся. Если он спасует то это сделает "эколог" инвестора.

    И эти люди, этот "инвестор" еще пытается нам рассказывать про цивилизацию, Щвейцарию, Европы, порядок, вовремя сменяемые фильтры, непрерывный контроль...

    Это позор. Строители диоксиновой печи показали свое истинное лицо...
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    Анонимно 29 июня
    это не позор. ООО борется за свое право строить и продавать электричество. Жители протестуют - и все более организовано против москвичей... Кто мощнее и при власти? В комментариях строитель троллит пространство - чернит народ.
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  • Анонимно 29 июня
    Нет МСЗ в Осиново!
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  • Анонимно 29 июня
    ООО "Нефть стройпроект" выполнило исследования - удивительная контора... и зам по науке наверно имеет множество публикаций по морфологии мусора и топлива - наверно теплофизик или химик... или "экономист"
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  • Анонимно 29 июня
    В течение пяти календарных дней будет составлен протокол и подписан о том что слушания состоялись, депутаты Осиновского Сельского поселения единогласно примут решение изменения Ген. плана, и одобрят проект МСЗ. Строители приступят к работам этой осенью. Хотелось бы чтобы я буду не прав, но увы.......
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  • Анонимно 29 июня
    Власти совсем не слышат свой народ! Народ против МСЗ! Надо сначала развить инфраструктуру под раздельный сбор, научить людей сортировать мусор, как во всем цивилизованном мире, а только потом начинать говорить о проблеме утилизации оставшегося после сортировки и переработки мусора! Понятно, что весь мусор не получится переработать, но значительную часть - да! Все страны Европы перерабатывают от 30 до 50% мусора!!!! Сжигать можно только остатки, а не весь несортированный мусор, как это нам втюхивают АГК!!! И тогда не нужна такая мощность завода, и нельзя его располагать вблизи густонаселенных Кировского, Авиастроительного и Московского районов Казани. Весь ветер дует на Казань! Все это прилетит на 400 тысяч населения этих районов. Только идиоты этого не понимают
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  • Анонимно 29 июня
    Вызывает огромный вопрос реакция сотрудников МВД, не обеспечивших общественный порядок и безопасность заместителя министра Республики
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  • Анонимно 29 июня
    Вызывает огромный вопрос реакция полиции, на противаправные действия сотрудников неопознанной охранной фирмы, применивших силу к нескольким участникам слушаний. На видео зафиксировано, как один из охранников инвестора ударил в живот девушку.

    Надеюсь его найдут правоохранительные органы, и он получит по заслугам.

    Инвестор и так не блещет безупречной репутацией, а эти приемы из 90х вообще ствят грязную кляксу на всю его болтовню про законность, Швейцарию, цивилизацию....
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  • Анонимно 29 июня
    вот наконец более-менее объективная статья о произошедшем. Без язвительных оценок от автора
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    Анонимно 29 июня
    я так понимаю Вы про некоторые "токсичные" интернет издания?)
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  • Анонимно 29 июня
    А этот замминистра, что он там делал? Он член комиссии? За ним толпой охранники ходили, как провожали его, вы бы видели
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  • Анонимно 29 июня
    чоповцы били девушек - а что осиновские мужики колья не похватали за своих жен, матерей и детей?
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