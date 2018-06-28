«Пошли вон!»: инвестор провалил слушания по МСЗ

Для комиссии слушания состоялись, для участников — нет

Фото: Юлия Косолапкина

Градус вторых слушаний по МСЗ выдался под стать установившейся жаре. Больше половины потенциальных участников остались за бортом, и им пришлось брать небольшой ДК штурмом. Те, кто смогли попасть внутрь, не стали слушать выступления, с самого начала освистывая и перекрикивая выступающих. Подробности — в материале «Реального времени».

1 200 или 360?

Вторые публичные слушания по МСЗ посвятили оценке воздействия на окружающую среду. Только к началу большинство из пришедших и зарегистрировавшихся не смогли попасть внутрь небольшого ДК. Центральный и запасные входы окружала плотная толпа людей, которых по-прежнему продолжали регистрировать, но внутрь уже не пускали. Со слов активистов ЖК «Салават купере», некоторые из участников пришли с утра, но все места внутри были заняты подставными людьми. Другие утверждали, что в зал не могут попасть аккурат с 13 часов, когда началась регистрация.

Ближе к началу слушаний пришедшие недоумевали, для чего же тогда регистрация, если внутрь уже не попасть. Ответ от сотрудников ЧОПа был один, что внутри мест нет.

— Почему выбрали такой зал, если знали, что людей будет больше?

Ответ повис в воздухе. Странно, что перед зданием ДК предусмотрели торговлю водой, но количество мест не рассчитали.

Охрана, пропустив еще несколько человек внутрь, среди них оказался и корреспондент «Реального времени», захлопнула двери. В зале на сцене уже сидел президиум, среди его членов были первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, руководитель отдела экологии и охраны труда «АГК-1» Елена Ямщикова, замгендиректора компании Дмитрий Белов. Ни одного свободного места в зале не было, но многие люди ходили в коридорах возмущенные, что остальных не пускают.

Большинство из пришедших и зарегистрировавшихся не смогли попасть внутрь небольшого ДК



— Что вы делаете, там драка! До чего вы доводите? — обращались к президиуму попавшие в зал. Несмотря ни на что, было решено начинать. Как только к трибуне вышел Алексей Фролов, недовольные начали «затопывать» его слова.

— Конечно, у нас сегодня встреча непростая. Но давайте соблюдать регламент — сначала доклады выступающих, потом вопросы-ответы, — сквозь шум продирался замминистра. — Председатель комиссии — Максим Обатнин, руководитель исполкома Осиновского сельского поселения, ведущим слушаний являюсь я, Алексей Фролов, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. На слушания зарегистрировались и присутствуют 360 человек…

На этих словах его прервала буря недовольных. Позже активисты не раз озвучивали, что на слушания регистрировались 1 200 человек, о чем инвестору МСЗ было известно.

«Микрофон», «Нет МСЗ»

У активистки Веры Керпель возникли предложения к регламенту, которые она хотела озвучить. Не сразу пробравшись на сцену, уже в микрофон она смогла сказать: «Общественные слушания — форма прямой, непосредственной демократии. Носителем власти является народ». Тут же активистку поддержали бурными аплодисментами. Долго воздействовать на 360 человек ей не дали, отключив вскоре микрофон и попросив уйти со сцены. Препирания Керпель и сотрудников ЧОПа длились довольно долго. Все это время обезумевшая толпа рвалась войти через запасной вход в конце зала.

— Микрофон! Микрофон! — быстро сориентировались те, кто был внутри.

Слова ей не дали, Фролов продолжил говорить, пригласив главного инженера проектов управляющей компании «ГК-холдинг» Владимира Романенко. За микрофон возникла настоящая битва: активистка Керпель еще не все сказала, Романенко же никак не мог подступиться к нему. Но в какой-то момент смог его вытащить и отойти до стола президиума, там и начал свое выступление. Люди все равно его не слушали, многие стали не только топать, но и разворачиваться спиной.

Шум в зале не прекращался ни на минуту. В какой-то момент активисты, оставшиеся у запасного входа, прорвали оборону и толпой ввалились внутрь. Им аплодировали. Народу, который сидел здесь с начала и уже чуть сбавил обороты, это было как глоток свежего воздуха. Шум усилился многократно и уже перерос в ор как раз к выступлению заместителя директора по науке ООО «НефтьСтройПроект» Виктора Белоногова. С его слов, компания занималась подготовкой экологических изысканий. На его выступление никто не обращал внимания. Все скандировали: «Против!», «Нет МСЗ!».

— Пошли вон! — летело в сторону президиума.

— Посмотрите на данные, — начал было начальник отдела по обращению с отходами Минстроя РТ Рустем Богданов, но не успел закончить.

— Это вы посмотрите на людей, почему не пускаете?!

Новая комиссия

В какой-то момент выступление прекратилось, микрофон у выступающего вырвала активистка, но говорить в него не смогла — звук быстро убрали. Слушания уже давно потеряли контроль, самые бойкие активисты стали выходить на сцену, подходить с вопросами к выступающим. Церемониться не стали — разметали все бумаги, раздвинули столы и даже прошлись по ним. Полиция и ЧОП на это никак не реагировали. Видимо, из любопытства внутрь зашли несколько подростков, просто глазея. Почему-то это не понравилось одной из женщин, которая тоже только что подошла, и она ударила школьника. Задерживать ее никто не торопился, кажется, охраны совсем не было, хотя до начала слушаний так сказать было нельзя. Неадекватная женщина получила доступ к микрофону и с помощью мата попыталась донести, что ей нужна поликлиника. Останавливать ее, похоже, опасались.

После ее ухода активистам пришлось говорить со сцены в мегафон, микрофон снова отключили. Фролов еще пытался взять ситуацию под контроль, но его уже никто не слушал, закидывали бумажками. Остальные члены президиума как будто растворились, хотя представители АГК-1 еще присутствовали, но не принимали никаких мер. Тем временем в мегафон объявили о создании новой комиссии. Прозвучало, что та, которая была здесь, незаконна. «Где ее председатель — руководитель исполкома Осиновского поселения Максим Обатнин? Почему здесь вы?», — обращались к Фролову. И тут же начинали скандировать: «Фролов, уходи».

Слушания уже давно потеряли контроль, самые бойкие активисты стали выходить на сцену, подходить с вопросами к выступающим



В новую самопровозглашенную комиссию вошли одни из самых ярых активистов — Гульнара Гилязова и Альбина Гайфуллина, которую признали председателем комиссии. Стать членом новой комиссии захотел и некий генетик Радик Гайфуллин, о котором активистка Вера Керпель со сцены добавила «неизвестный мне». Неудивительно, что после такой презентации все были против его участия, хотя он убеждал, что в таком случае эта комиссия коррумпирована, раз он туда не может попасть. К «работе» также пригласили некоторых членов президиума, например, Елену Ямщикову, но приглашение не было принято. Только звучали требования, чтобы Фролов ушел, а руководитель исполкома, наоборот, появился.

— Мы предоставили полную информацию, слушания считаются закрытыми и состоявшимися, — почти истерически, пытаясь перекричать толпу, выкрикнула Ямщикова. И тут же исчезла со сцены в какую-то боковую дверь. Фролов не заставил себя долго ждать.

«Оккупантов гнать в три шеи»

Активисты никуда расходиться не торопились и заявили снова в микрофон, что они не признают слушания состоявшимися.

— Мы пытаемся дождаться комиссии. Пожалуйста, оставайтесь, дождитесь, ведь мы так долго боролись. Нужно подготовить наш протокол с подписями, что мы не признаем слушания состоявшимися, — увещевали со сцены Керпель и Гайфуллина.

Тут же стихийно начался сбор подписей. Один из противников стройки, глава антиядерного общества РТ Альберт Гарапов утверждал, что без завода можно обойтись.

— Здесь целый этаж книжками забит, но нет ответов, нужен ли завод нам, согласны ли мы с ним жить, — выступил Гарапов.

— Оккупантов гнать в три шеи, — призывал другой активист, имея в виду инвесторов МСЗ.

В итоге Обатнин так и не приехал, хотя участники слушаний пытались до него дозвониться. Со своей стороны они составили и подписали акт о том, что слушания не состоялись. По поводу их проведения активисты собираются обращаться в прокуратуру.