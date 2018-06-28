«Пошли вон!»: инвестор провалил слушания по МСЗ
Для комиссии слушания состоялись, для участников — нет
Градус вторых слушаний по МСЗ выдался под стать установившейся жаре. Больше половины потенциальных участников остались за бортом, и им пришлось брать небольшой ДК штурмом. Те, кто смогли попасть внутрь, не стали слушать выступления, с самого начала освистывая и перекрикивая выступающих. Подробности — в материале «Реального времени».
1 200 или 360?
Вторые публичные слушания по МСЗ посвятили оценке воздействия на окружающую среду. Только к началу большинство из пришедших и зарегистрировавшихся не смогли попасть внутрь небольшого ДК. Центральный и запасные входы окружала плотная толпа людей, которых по-прежнему продолжали регистрировать, но внутрь уже не пускали. Со слов активистов ЖК «Салават купере», некоторые из участников пришли с утра, но все места внутри были заняты подставными людьми. Другие утверждали, что в зал не могут попасть аккурат с 13 часов, когда началась регистрация.
Ближе к началу слушаний пришедшие недоумевали, для чего же тогда регистрация, если внутрь уже не попасть. Ответ от сотрудников ЧОПа был один, что внутри мест нет.
— Почему выбрали такой зал, если знали, что людей будет больше?
Ответ повис в воздухе. Странно, что перед зданием ДК предусмотрели торговлю водой, но количество мест не рассчитали.
Охрана, пропустив еще несколько человек внутрь, среди них оказался и корреспондент «Реального времени», захлопнула двери. В зале на сцене уже сидел президиум, среди его членов были первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, руководитель отдела экологии и охраны труда «АГК-1» Елена Ямщикова, замгендиректора компании Дмитрий Белов. Ни одного свободного места в зале не было, но многие люди ходили в коридорах возмущенные, что остальных не пускают.
— Что вы делаете, там драка! До чего вы доводите? — обращались к президиуму попавшие в зал. Несмотря ни на что, было решено начинать. Как только к трибуне вышел Алексей Фролов, недовольные начали «затопывать» его слова.
— Конечно, у нас сегодня встреча непростая. Но давайте соблюдать регламент — сначала доклады выступающих, потом вопросы-ответы, — сквозь шум продирался замминистра. — Председатель комиссии — Максим Обатнин, руководитель исполкома Осиновского сельского поселения, ведущим слушаний являюсь я, Алексей Фролов, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. На слушания зарегистрировались и присутствуют 360 человек…
На этих словах его прервала буря недовольных. Позже активисты не раз озвучивали, что на слушания регистрировались 1 200 человек, о чем инвестору МСЗ было известно.
«Микрофон», «Нет МСЗ»
У активистки Веры Керпель возникли предложения к регламенту, которые она хотела озвучить. Не сразу пробравшись на сцену, уже в микрофон она смогла сказать: «Общественные слушания — форма прямой, непосредственной демократии. Носителем власти является народ». Тут же активистку поддержали бурными аплодисментами. Долго воздействовать на 360 человек ей не дали, отключив вскоре микрофон и попросив уйти со сцены. Препирания Керпель и сотрудников ЧОПа длились довольно долго. Все это время обезумевшая толпа рвалась войти через запасной вход в конце зала.
— Микрофон! Микрофон! — быстро сориентировались те, кто был внутри.
Слова ей не дали, Фролов продолжил говорить, пригласив главного инженера проектов управляющей компании «ГК-холдинг» Владимира Романенко. За микрофон возникла настоящая битва: активистка Керпель еще не все сказала, Романенко же никак не мог подступиться к нему. Но в какой-то момент смог его вытащить и отойти до стола президиума, там и начал свое выступление. Люди все равно его не слушали, многие стали не только топать, но и разворачиваться спиной.
Шум в зале не прекращался ни на минуту. В какой-то момент активисты, оставшиеся у запасного входа, прорвали оборону и толпой ввалились внутрь. Им аплодировали. Народу, который сидел здесь с начала и уже чуть сбавил обороты, это было как глоток свежего воздуха. Шум усилился многократно и уже перерос в ор как раз к выступлению заместителя директора по науке ООО «НефтьСтройПроект» Виктора Белоногова. С его слов, компания занималась подготовкой экологических изысканий. На его выступление никто не обращал внимания. Все скандировали: «Против!», «Нет МСЗ!».
— Пошли вон! — летело в сторону президиума.
— Посмотрите на данные, — начал было начальник отдела по обращению с отходами Минстроя РТ Рустем Богданов, но не успел закончить.
— Это вы посмотрите на людей, почему не пускаете?!
Новая комиссия
В какой-то момент выступление прекратилось, микрофон у выступающего вырвала активистка, но говорить в него не смогла — звук быстро убрали. Слушания уже давно потеряли контроль, самые бойкие активисты стали выходить на сцену, подходить с вопросами к выступающим. Церемониться не стали — разметали все бумаги, раздвинули столы и даже прошлись по ним. Полиция и ЧОП на это никак не реагировали. Видимо, из любопытства внутрь зашли несколько подростков, просто глазея. Почему-то это не понравилось одной из женщин, которая тоже только что подошла, и она ударила школьника. Задерживать ее никто не торопился, кажется, охраны совсем не было, хотя до начала слушаний так сказать было нельзя. Неадекватная женщина получила доступ к микрофону и с помощью мата попыталась донести, что ей нужна поликлиника. Останавливать ее, похоже, опасались.
После ее ухода активистам пришлось говорить со сцены в мегафон, микрофон снова отключили. Фролов еще пытался взять ситуацию под контроль, но его уже никто не слушал, закидывали бумажками. Остальные члены президиума как будто растворились, хотя представители АГК-1 еще присутствовали, но не принимали никаких мер. Тем временем в мегафон объявили о создании новой комиссии. Прозвучало, что та, которая была здесь, незаконна. «Где ее председатель — руководитель исполкома Осиновского поселения Максим Обатнин? Почему здесь вы?», — обращались к Фролову. И тут же начинали скандировать: «Фролов, уходи».
В новую самопровозглашенную комиссию вошли одни из самых ярых активистов — Гульнара Гилязова и Альбина Гайфуллина, которую признали председателем комиссии. Стать членом новой комиссии захотел и некий генетик Радик Гайфуллин, о котором активистка Вера Керпель со сцены добавила «неизвестный мне». Неудивительно, что после такой презентации все были против его участия, хотя он убеждал, что в таком случае эта комиссия коррумпирована, раз он туда не может попасть. К «работе» также пригласили некоторых членов президиума, например, Елену Ямщикову, но приглашение не было принято. Только звучали требования, чтобы Фролов ушел, а руководитель исполкома, наоборот, появился.
— Мы предоставили полную информацию, слушания считаются закрытыми и состоявшимися, — почти истерически, пытаясь перекричать толпу, выкрикнула Ямщикова. И тут же исчезла со сцены в какую-то боковую дверь. Фролов не заставил себя долго ждать.
«Оккупантов гнать в три шеи»
Активисты никуда расходиться не торопились и заявили снова в микрофон, что они не признают слушания состоявшимися.
— Мы пытаемся дождаться комиссии. Пожалуйста, оставайтесь, дождитесь, ведь мы так долго боролись. Нужно подготовить наш протокол с подписями, что мы не признаем слушания состоявшимися, — увещевали со сцены Керпель и Гайфуллина.
Тут же стихийно начался сбор подписей. Один из противников стройки, глава антиядерного общества РТ Альберт Гарапов утверждал, что без завода можно обойтись.
— Здесь целый этаж книжками забит, но нет ответов, нужен ли завод нам, согласны ли мы с ним жить, — выступил Гарапов.
— Оккупантов гнать в три шеи, — призывал другой активист, имея в виду инвесторов МСЗ.
В итоге Обатнин так и не приехал, хотя участники слушаний пытались до него дозвониться. Со своей стороны они составили и подписали акт о том, что слушания не состоялись. По поводу их проведения активисты собираются обращаться в прокуратуру.
комментарии
Уильям Шекспир
В зал посадили кучу подставных жителей, которые от стыда даже головы не решались поднять, а реальных людей оставили за дверями на улице.
1. Максимально уменьшить количество людей, пришедших на слушания. Арендовать зал поменьше, по максимум наполнить места подставными.
2. В коммисию ввести "своих" во главе "своего" председателя
3. Активистам выступать не давать, для этого выключать у них микрофон
4. Зал наполнить подставными. Они зададут заранее согласованные вопросы, и не дадут задать "недобные" вопросы жителям
5. "Свой" глава коммисии оформит слушания как состоявшиеся. Если он спасует то это сделает "эколог" инвестора.
И эти люди, этот "инвестор" еще пытается нам рассказывать про цивилизацию, Щвейцарию, Европы, порядок, вовремя сменяемые фильтры, непрерывный контроль...
Это позор. Строители диоксиновой печи показали свое истинное лицо...
Надеюсь его найдут правоохранительные органы, и он получит по заслугам.
Инвестор и так не блещет безупречной репутацией, а эти приемы из 90х вообще ствят грязную кляксу на всю его болтовню про законность, Швейцарию, цивилизацию....